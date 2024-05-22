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بعد إصابة ماندو العدل بجلطة قلبية.. إليك الأسباب وطرق الوقاية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

نشر المخرج محمد جمال العدل الشهير بـ"ماندو العدل" آخر التطورات الصحية لحالته، بعد إصابته بجلطة في القلب مؤخرًا من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وقال: " متشكر جدا لكل الناس اللي دعولي و لكل اللي زارني و كل اللي بعتلي رسالة يتطمن عليا تجربة صعبة لكن الحمد لله، ربنا عداني منها، الحمد لله علي كل شئ".

وبحسب ما ذكره موقع webmd، clevelandclinic، إليك أعراض والنصائح الوقائية لجلطة القلب.

1- الشعور بألم في الصدر.
2- الإصابة بضيق في التنفس.
3- المعاناة من مشكلة في النوم.
4- الغثيان أو عدم الشعور بالراحة في المعدة.
5- خفقان القلب.
6- الشعور بالقلق والضغط.
7- الشعور بالدوار قد تصل إلى الإغماء.

النصائح الوقائية تشمل ما يلي:

- الفحص الدوري، من خلال متابعة الفحوصات الدورية التي تكشف العلامات التحذيرية المبكرة لأمراض القلب.

- الإقلاع عن التدخين، إذ تحتوي السجائر على التبغ والنيكوتين.

- ممارسة بانتظام لمدة 30 دقيقة خمسة أيام في الأسبوع، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.


- تجنب زيادة الوزن، والحفاظ على وزن صحي لأن الدهون تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

- الابتعاد عن القلق والتوتر، وذلك بممارسة الرياضة اليوجا وتمارين التنفس العميق.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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