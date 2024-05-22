بعد إصابة ماندو العدل بجلطة قلبية.. إليك الأسباب وطرق الوقاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل:

نشر المخرج محمد جمال العدل الشهير بـ"ماندو العدل" آخر التطورات الصحية لحالته، بعد إصابته بجلطة في القلب مؤخرًا من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وقال: " متشكر جدا لكل الناس اللي دعولي و لكل اللي زارني و كل اللي بعتلي رسالة يتطمن عليا تجربة صعبة لكن الحمد لله، ربنا عداني منها، الحمد لله علي كل شئ".

وبحسب ما ذكره موقع webmd، clevelandclinic، إليك أعراض والنصائح الوقائية لجلطة القلب.

1- الشعور بألم في الصدر.

2- الإصابة بضيق في التنفس.

3- المعاناة من مشكلة في النوم.

4- الغثيان أو عدم الشعور بالراحة في المعدة.

5- خفقان القلب.

6- الشعور بالقلق والضغط.

7- الشعور بالدوار قد تصل إلى الإغماء.

النصائح الوقائية تشمل ما يلي:

- الفحص الدوري، من خلال متابعة الفحوصات الدورية التي تكشف العلامات التحذيرية المبكرة لأمراض القلب.

- الإقلاع عن التدخين، إذ تحتوي السجائر على التبغ والنيكوتين.

- ممارسة الرياضة بانتظام لمدة 30 دقيقة خمسة أيام في الأسبوع، يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.



- تجنب زيادة الوزن، والحفاظ على وزن صحي لأن الدهون تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

- الابتعاد عن القلق والتوتر، وذلك بممارسة الرياضة اليوجا وتمارين التنفس العميق.