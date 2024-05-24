نصائح لحماية الفتيات من مخاطر إدمان الإنترنت.. اعرفي الأعراض واختبري نفسك

القاهرة - سمر حسين - صحة

تناولت دراسة حديثة أجريت في أمريكا على مجموعة من الفتيات، علامات إدمانهن للإنترنت والتأثير السلبي لهذا النوع من الإدمان على حياتهن الاجتماعية وصحتهن النفسية، نستعرض أبرز نتائجها، ونصائح للتغلب على تلك العادة.

علامات إدمان الفتيات للإنترنت

تبين من نتائج الدراسة، التي نُشرت في دورية الجمعية الطبية الأمريكية، أن قضاء الفتيات 5 ساعات يوميًا على هاتفهن الذكي، يشير إلى إدمانهن للإنترنت، كما توجد علامات أخرى للإدمان يتضح أبرزها في الشعور بالتوتر والقلق الشديدين في حال وجود أي عائق للاتصال بالإنترنت، والحديث المتكرر عن الإنترنت في الحياة اليومية، فضلًا عن النهوض من النوم بشكل مفاجئ لفحص مواقع التواصل الاجتماعي، ورؤية قائمة المتصلين، وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

تقول الدكتورة ريهام عبد الرحمن، استشاري الصحة النفسية، إن إدمان الإنترنت يعتبر نمط من الإدمان الحقيقي الذي تتكافئ خصائصه وعلاماته وآثاره النفسية مع حالات الإدمان التي تسببها المواد الإدمانية المتعارف عليها كالمخدرات والكحوليات، ويزيد التأثير السلبي لإدمان الإنترنت على النساء والفتيات باعتبارهن الأكثر تأثُرا وتعاطفًا في كل أمور الحياة: «هنلاقي الفتيات بتتأثر أكتر بأي حوادث أو تريندات على السوشيال ميديا، الوقع النفسي بيكون زيادة عليهم أكثر من الرجال».

وأضافت ريهام، خلال حديثها لـ«الوطن»، أن إدمان الإنترنت يجعل الفتيات يعيشن في عالم وهمي بديل تقدمه شبكة الإنترنت، كما يخلق ذلك حالة من العزلة والانسحاب من التفاعل الاجتماعي، وخسارة الأصدقاء، فضلًا عن حدوث اضطراب في الهوية الثقافية والعادات والقيم، وزيادة مخاطر الإصابة بالقلق والتوتر.

نصائح لمواجهة إدمان الفتيات للإنترنت

ويمكن للفتيات اتباع مجموعة من النصائح لتقليل وقت استخدامهن للإنترنت كما يلي: