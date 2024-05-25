هل توقعت ليلى عبد اللطيف خسارة الأهلي أمام الترجي؟.. مفاجأة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أسماء مرسي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي توقعات منسوبة لخبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبد اللطيف، ما أثار جدلا واسعا بين روادها.

انقسمت التعليقات بين مؤيدين لتوقعات ليلى، مشيرين إلى صحة تنبؤاتها السابقة، ومعارضين ينفون صحة هذه التوقعات.

وبالتزامن مع مباراة الأهلي والترجي التونسي التي تنطلق في الثامنة مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويدخل فريق الأهلي المباراة بدافع تحقيق الفوز بأي نتيجة، من أجل التتويج باللقب الأفريقي، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي دون أهداف، على ملعب رادس.

وتنقل مباراة الأهلي والترجي التونسي، عبر قناة "بي إن سبورتس 6 الناقل الحصري لمباريات البطولة، مع وجود ستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها، ويتولى التعليق عليها المصري محمد الكواليني.

أوضحت "سيدة التوقعات" الشهيرة، في مقطع فيديو لها بصفحتها الشخصية بمنصة "يوتيوب" موقفها من هذا الأمر، مؤكدة عدم كشف أي توقعات محددة بشأن هذه المباراة.

وأشارت إلى حديثها السابق مع الإعلامي المصري "عمرو أديب" خلال استضافتها ببرنامج "الحكاية"، المُذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إلى توقعها فوز فريق مصري ببطولة كبيرة دون تحديد اسم الفريق الفائز.

وكشفت أنها من مشجعي النادي الأهلي، وتتمنى له الفوز في هذه المباراة على فريق الترجي.

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