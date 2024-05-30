الامارات | طليقة "سفاح التجمع" تفجر مفاجأة جديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في مفاجأة جديدة في قضية "سفاح التجمع" المدعو كريم مسلم، التي هزت الشارع المصري مؤخراً، خرجت لينا الزوجة السابقة للمتهم بتعليق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمت والدته بأنها كانت تساعده فيما يفعل، وكتبت الزوجة السابقة:" ابنك القاتل المتسلسل، وأنا الوحيدة التي استطاعت الهرب منه"، متسائلة عن نجلها: "فين ابني اللي خطفتوه مني؟".

وبدأت قضية "سفاح التجمع" إثر اكتشاف عدد من الجثث في مناطق صحراوية بمحافظتي بورسعيد والإسماعيلية، كما أصدرت محكمة جنايات بورسعيد قرارا بالتحفظ على أمواله وممتلكاته مع نجله زين.

ومن المعلومات المتداولة حول كريم مسلم الشهير بـ"سفاح التجمع"، أنه كان يعمل في رسم "التاتو" في الغردقة وتعرف على زوجته هناك، وهي تحمل الجنسية المصرية والأيرلندية، ثم اتجه للعيش في بورسعيد للعمل في مدرسة خاصة لتعليم اللغة الإنجليزية، لكونه كان يعيش مع والده في الولايات المتحدة بولاية فلوريدا ويجيد تحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة.

وبسبب تعاطيه المواد المخدرة، بدأت علاقته بزوجته تتوتر بشكل كبير. وبعد أن اشتدت الخلافات بينهما، قام بالتعدي عليها أكثر من مرة، فقررت الزوجة الهروب منه إلى أيرلندا، وذلك لقيامه بابتزازها، حيث رفع عليها دعوى زنا مستغلا صورها الخاصة، واتهمها بخيانته مع شخص آخر.

وبعد أن تركته زوجته، أقنع المتهم نجله "زين"، الذي يبلغ من العمر 10 سنوات، أن والدته توفيت. وبدأت علاقة المتهم تتوتر في العمل، وقررت المدرسة التي كان يعمل بها عدم تجديد عقده، وقام بالتقدم للعمل في مكان آخر وتم رفضه، وقرر أن يقوم بإنشاء محتوى تعليمي عبر منصات مواقع التواصل.

وكانت النيابة العامة المصرية قد كشفت تفاصيل جرائم "سفاح التجمع" الذي قتل فتيات عدة وألقى بجثثهن في الصحراء بعد تعذيبهن.

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