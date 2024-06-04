الامارات | وفاة الفنانة التركية فاطمة كارانفيل ...بطلة "العشق الممنوع"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 04 يونيو 2024

توفيت، اليوم الثلاثاء، الفنانة التركية الشهيرة فاطمة كارانفيل، عن عمر ناهز 72 عاما، بعد صراع مع المرض.

وأعلن أصلي إسلام أوغلو، مدير أعمال الفنانة الشهيرة، وفاتها من خلال تدوينة عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، قال فيها: "لقد فقدنا الممثلة العزيزة فاطمة كارانفيل، ونعلن ببالغ الحزن وفاة واحدة من فنانات السينما والمسرح التركي المحترمات، التي شاركت في العديد من المشاريع الناجحة وحازت العديد من الجوائز".

وتحدث أوغلو عن الفنانة الراحلة قائلا: "لم تكن مثالًا فقط في التمثيل، لكنها كانت أيضًا مثالًا في الأناقة والجد والإنسانية؛ لذا نشعر بحزن عميق لهذا الخسارة المؤلمة".