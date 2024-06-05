الامارات | يعيش 6 أشهر بأوراق شخص آخر في اليابان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاش رجل أجنبي في اليابان ببطاقة إقامة لشخص آخر مدة ستة أشهر من دون أن يعرف ذلك، إلى أن اكتشفت السلطات حصول التباس بينه وبين شخص يتشارك معه الاسم وتاريخ الميلاد نفسيهما.

وكان الرجل، وهو في الـ20 من عمره تقريباً، قد تقدّم في نوفمبر الماضي إلى مقر بلدية توكوشيما لتسجيل وضعه كمقيم، لكن هناك مُنح الشاب أوراق إقامة مرتبطة بآخر يتشارك معه الاسم والجنسية وتاريخ الميلاد.

وأثناء البحث في قاعدة بيانات وطنية، لاحظ موظفو البلدية أن الشخص الذي يحمل عناصر الهوية المطابقة هذه سُجّل بالفعل في مدينة أخرى.

وبعد التحدث مع الشاب، الذي كان غير ضليع باللغة اليابانية، اعتقد الموظفون أنه كان بصدد تغيير سكنه، وبالتالي ربطوا ملفه بذلك العائد لمن يحمل الاسم نفسه. ولم يُكتشف الخطأ إلا الشهر الماضي.