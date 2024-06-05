الامارات | 12 بحثاً في القائمة القصيرة لبرنامج منح «أبوظبي للغة العربية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مركز أبوظبي للغة العربية عن القائمة القصيرة للدورة الرابعة من برنامجه للمنح البحثية.

ويحفز البرنامج الباحثين في مجال اللغة العربية، ويشجعهم على تقديم مشروعات بحثية نوعية تسهم في تعزيز مكانة اللغة العربية، والارتقاء بمجالات وحقول البحث العلمي، إذ يقدّم منحاً في ستة مجالات تتضمن: المعجم العربي، والمناهج الدراسية، والأدب والنقد، واللسانيات التطبيقية والحاسوبية، وتعليم العربية للناطقين بغيرها، وتحقيق المخطوطات، بإجمالي 600 ألف درهم سنوياً.

ويدعم البرنامج الباحثين في مجالات اللغة العربية لمواصلة تقديم مشروعات تثري معارف وذائقة القرّاء، وترفد المكتبات العربية بمنجزات تُسهم في النهوض بمكانة اللغة العربية، وتُعزز حضورها بوصفها لغة ثقافة ومعرفة وفكر.

وتضمنت القائمة 12 عملاً مرشحاً، هي: «التاريخ الشعبي للزعماء العرب في العصر الحديث: الأمير عبدالقادر الجزائري، سعد زغلول، الملك فيصل، الشيخ زايد» للباحث خالد أبوالليل، و«خطاب الأراجيز التعليمية وترسيخ علوم الفهم: بحث في الوظيفة التداولية للإيقاع» للباحث مهدي لعرج، و«الأنا وظلاله: السيرذاتي في الشعر العربي الحديث» للباحث عبداللطيف الوراري، و«المقدّس في الشعر الجاهلي - دراسة موضوعاتية» للباحث عبدالله البرادي، و«مدونة المرض في الأدب العربي مقاربة ثقافية» للباحثة فاطمة يوسف القرعان، و«جماليات الصورة في شعر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - دراسة تحليلية جمالية» للباحثة عائشة علي الغيص، و«شرح ديوان الحماسة، لأبي تمّام، شرح أبي الفتوح الجرجاني، ثابت بن محمد العدوي الأندلسي» للباحث أحمد محمد عطية عبدالهادي، و«نصف العمى: دراسة في السرديات الأدب شعبية وتحقيق لنسخة مجهولة من ألف ليلة وليلة» للباحث فرج الفخراني، وكتاب «المعمّرون والوصايا لأبي حاتم السجستاني» (ت255هـ)» للباحث محمد بن عبدالساتر زكريا، و«ديوان الشاعر سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي (634 هـ): جمع وتحقيق» للباحثة روان سكر، و«معجم الطعام والمؤاكلة» للباحث تيسير خلف، و«المشترك المعجمي بين العربية ولغات جنوب بلاد الشام قبل الإسلام: من القرن الرابع قبل الميلاد إلى القرن السادس» للباحث عمر عبدالقادر الغول، و«دمج مهارات القرن الواحد والعشرين في تعليم العربية للناطقين بغيرها: أسس نظرية وإستراتيجيات تطبيقية» للباحث خالد أبوعمشة.

يُذكر أن الدورة الرابعة من برنامج المنح البحثية استقبلت 270 ترشيحاً من 31 دولة. وكان مركز أبوظبي للغة العربية قد نشر الأعمال الفائزة بالدورة الثالثة من البرنامج، ضمن سلسلة البصائر للبحوث والدراسات خلال فعاليات الدورة الـ33 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب التي أقيمت في الفترة من 29 أبريل إلى الخامس من مايو الماضيين.