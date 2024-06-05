الامارات | متلازمة عدم التجشؤ.. السبب خلل وظيفي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي، بأن متلازمة عدم التجشؤ تعني عدم القدرة على التجشؤ بسبب وجود خلل وظيفي في العضلة العاصرة للمريء العلوي (العضلة الحلقية البلعومية)، إذ لا تستطيع الاسترخاء للسماح للهواء والغازات بالخروج من المريء والمعدة والأمعاء.

وأضافت الجمعية أن سبب حدوث هذا الخلل غير معلوم حتى الآن، موضحة أن أعراض المتلازمة المعروفة اختصاراً بـ(R-CPD) تشمل أيضاً الشعور بالانتفاخ والغثيان وألم في الصدر، خصوصاً بعد تناول الطعام، إضافة إلى أصوات غرغرة مسموعة ومزعجة فوق الصدر أو في منطقة أسفل الرقبة.

وأشارت الجمعية إلى أنه يتم علاج متلازمة عدم التجشؤ بواسطة الحقن بـ«البوتوكس»، إذ يعمل «البوتوكس» على شل العضلة الحلقية البلعومية مؤقتاً من أجل التمكن من التجشؤ.