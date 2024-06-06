الامارات | نادين الإماراتية تبث موسيقاها في الفضاء: تجربة لا تصدق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي، بالتعاون مع جامعة مالطا للفنون والعلوم والتكنولوجيا، عن أسماء الفائزين بمسابقة أستروبيت - موسيقى من الفضاء، التي تمنح الطلبة فرصة لإطلاق مؤلفاتهم الموسيقية في الفضاء على متن صاروخ «سبيس إكس».

واختيرت الفائزتان، وهما الخريجة الإماراتية نادين قباني، من جامعة نيويورك أبوظبي، والطالبة الأميركية سَمر ريد من كلية ستينهاردت في جامعة نيويورك، التي زارت جامعة نيويورك أبوظبي في ربيع 2024. وقدمت الفائزتان مؤلفاتهما الموسيقية الأصلية، التي ستبث من محطة الفضاء الدولية خلال فعالية خاصة تطلق في سبتمبر المقبل.

وستحظى نادين بفرصة بث مقطوعتها التجريبية بعنوان «نو جرافيتي» من الفضاء. واستلهمت الفنانة الإماراتية إبداعها الموسيقي من الأجرام السماوية، وعملت على تأليفه بالاعتماد على آلات كلاسيكية لابتكار مقطوعة تدمج بين المفاهيم العصرية والكلاسيكية.

وقالت نادين، الخريجة الجديدة في برنامج الدراسات القانونية والموسيقى: «يشرفني بث مقطوعتي في الفضاء في إطار مشروع (أستروبيت)، فهي تجربة تكاد لا تُصدق».

من جهتها، أطلقت سمر ريد أغنيتها «ليتل بروكس» بإلهام من المعاني العميقة التي تحملها اجتماعات عائلتها، إذ تجسد المقطوعة جوهر الروابط العائلية وأهمية تعزيز أواصر التواصل مع أفراد الأسرة وتقديم الدعم اللازم لهم.

وقالت سمر، الطالبة في السنة الأخيرة من برنامج البكالوريوس للموسيقى في كلية ستينهاردت في جامعة نيويورك أبوظبي: «فخورة بالأغنية، ويسعدني الحصول على هذه الفرصة المميزة، إذ حلمت منذ الطفولة بأن أصبح رائدة فضاء، ويتحقق هذا الحلم اليوم مع بث أغنيتي في محطة الفضاء الدولية».

يشار إلى أن «أستروبيت» هو برنامج ممول من مجلس جامعة مالطا للفنون والعلوم والتكنولوجيا من خلال برنامج البث الفضائي. وتوفر شركة نانوراكس فرصة بث الإبداعات الموسيقية في محطة الفضاء الدولية بموجب اتفاقية قانون الفضاء، بالتعاون مع المختبر الوطني الأميركي التابع لـ«ناسا».

من جهته، قال الأستاذ المساعد في قسم الموسيقى بجامعة نيويورك أبوظبي، كارلوس جيديس، الذي تعاون مع ليوناردو باريلارو في إدارة اللجنة المسؤولة عن اختيار الفائزين: «يشكل إطلاق أعمال طلابنا المبدعين في الفضاء خطوة مهمة في مسيرة الجامعة، وتسرنا المساهمة في الاحتفاء بالمزج بين الفضاء والموسيقى».

. نادين خريجة جديدة في برنامج الدراسات القانونية والموسيقى.