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الامارات | دراسة تربط بين الإجهاد الفسيولوجي وتأثيره على الدماغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة حديثة أن الإجهاد الفسيولوجي المؤدي إلى ارتفاع مستوى هرمون الكورتيزول في الدم، يضعف قدرة الدماغ على أداء الوظائف الطبيعية.

وأوضحت الدراسة، التي أنجزها علماء من معهد "كارولينسكا" في السويد، أن الإجهاد الفسيولوجي يستنزف بشكل غير مباشر الاحتياطي المعرفي للدماغ، ما يؤثر سلبا على نوعية النوم.

وحسب الدراسة فإنه يمكن لممارسة تمارين اليقظة الذهنية والتأمل أن تقلل مستوى الكورتيزول في الدم وتمنع التغيرات غير المرغوب فيها في الدماغ.

وأكدت أن التحفيز المعرفي وإثراء التجارب والسلوكيات الحياتية، مثل التعليم العالي، والعمل الصعب، والأنشطة البدنية والترفيهية المستمرة، والتفاعلات الاجتماعية الصحية، يساعد على بناء الاحتياطي المعرفي.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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