الامارات | صيد ثمين لزوجين هوايتهما البحث في المياه الموحلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف زوجان من مدينة نيويورك، معروفان على وسائل التواصل الاجتماعي بهواية صيد الأشياء بالمغناطيس في الممرات المائية المحلية، إنهما عثرا مؤخرًا على صيد غير متوقع، وهو خزنة تحتوي على رزمتين من الأوراق النقدية المغمورة بالمياه بقيمة مائة ألف دولار.

وقال جيمس كين وباربي أغوستيني، اللذان قاما بتأريخ مجموعة متنوعة من اكتشافات الصيد بالمغناطيس على قناتهما على موقع يوتيوب، لـ Spectrum News NY1 إنه بعد أن عثرا على خزنة موحلة من بركة كوينز يوم الجمعة، صدما عندما عثرا على أكوام من الأوراق النقدية بقيمة مائة دولار تقدر قيمتها الإجمالية بـ 100،000 دولار.

وأظهر مقطع فيديو اكتشاف الزوجين إلى جانب أوراق نقدية من فئة المئة دولار متحللة جزئيًا بداخلها.

وقال كين، أنهما سبق وعثرا على العديد من الخزائن القديمة، لذا افترض أنه لن يجد سوى الأكياس البلاستيكية الفارغة التي ربما كانت سابقا تحتوي على المال، لكنه فوجىء عندما وجد نقودًا فعلية بداخلها.

ولكن الزوجين اتصلا بشرطة نيويورك بسبب مخاوفهما من وجود بعض "الجوانب القانونية" للموضوع، ولأنه لم يتم التعرف على صاحب الخزنة، التي من المحتمل أنها مسروقة، قال كين وأجوستيني إن الشرطة سمحت لهما بالاحتفاظ بالخزنة الصدئة. ولكنه كشف إنه لسوء الحظ، كانت الأوراق النقدية "مبللة للغاية" و"دمرت إلى حد كبير".

ووفقا لمحطة "سي بي إس نيوز " بدأ الزوجان هذه الهواية لأنهما شعرا بالملل أثناء جائحة فيروس كورونا.

وقال كين إنهما عثرا على كل شيء بدءًا من قنابل الحرب العالمية الثانية وبنادق القرن التاسع عشر إلى دراجة نارية ومحفظة تحتوي على عملات أجنبية ولآلئ ومجوهرات ذهبية.

وتضم قناتهم على YouTube التي تؤرخ مغامراتهم أكثر من 4000 مشترك وحوالي 1.4 مليون مشاهدة.