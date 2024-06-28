عبدالملك: الجميع تعافي من دوريات كورونا إلا الدوري المصري

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن نادي الزمالك قام بتحريك أندية كثيرة بشأن أزمة انتظام مسابقة الدوري المصري، مشيرًا إلى أن أندية إنبي والمقاولون وبلدية المحلة والمصري التي تضررت من جدول المسابقة تتحدث الآن في ظل عدم وجود حلول لجدول الدوري.

وقال عبدالملك في برنامج بوكس تو بوكس عبر قناة ETC: "الكرة المصرية تعيش أزمات كثيرة منذ أحداث بورسعيد، وهو ما انعكس على حال الكرة المصرية وتراجع منتخبات مصر، بالإضافة لتراجع الدوري المصري على مستوى الدوريات العربية الذي كان أكثر جماهيرية".

وأضاف: "نادي الزمالك بالتأكيد بعيد عن المنافسة في بطولة الدوري، ولا يفرق معي فوز الأهلي بالنقاط الثلاث، لكن الأهم ما يترتب على ما فعله الزمالك مؤخرًا، سيكون هناك مكاسب للكرة المصرية، والموسم المقبل سوف يشهد موسم استثنائي، وسيتم الاعلان عن جدول الدوري من اليوم الأول لـ الأخير".

وواصل: "الزمالك اختار عدم خوض لقاء الأهلي، حتى يكون بمثابة تحريك للمياة الراكدة، والنادي وضع نفسه في (وش المدفع) والنادي الأبيض كان يدافع عن حق جماهيره في إقامة دوري منتظم يشهد إثارة وندية".

وأكمل: "هناك روؤساء أندية أصبحت تتحدث بجراءة مثل أيمن الشريعي الذي يدافع عن ناديه وانتظام مسابقة الدوري، هناك بعض المسئولين قادرين على إعادة قوة الدوري في الموسم المقبل، وبالطبع هناك أندية شعبية مؤثرة على البطولة بغض النظر عن وجود عدد كبير من أندية الشركات والمؤسسات".

وتابع: "كل الأندية في العالم تستعد للموسم المقبل، ومن الصعب مشاركة نجوم عالميين في الأندية الأوروبية الكبرى في الاولمبياد، وكل نادٍ يبحث عن مصلحته، والمشكلة حاليا بين المنتخب الأوليمبي والأندية بسبب سوء التخطيط، لأنه في الموسم الرابع ينتهي الدوري في وقت متأخر للغاية".

وأشار إلى أن الجميع تعافي من دوريات كورونا إلا الدوري المصري، وكان يجب حل الأزمات طالما هناك 35 لاعبا في قائمة كل نادٍ، وإلا لماذا يتم السماح للأندية المصرية بقيد كل هذا العدد من اللاعبين، لكن الأندية في مصر تفكر في نفسها فقط، ولم يتواجد مجلس إدارة قوي في اتحاد الكرة يأخذ قرار قوي وينفذه.

وأضاف: "أي نادٍ يريد الحصول على جدول الدوري منذ اليوم الأول حتى الأخير، كل الاندية ستبدأ فترات الاعداد وتريد معرفة الخطط المناسبة وتوزيع الأحمال بالإضافة لابرام الصفقات الجديدة".

وتابع: "الدوري سينتهي يوم 18 أغسطس، ومن الصعب مثلا أن يتعاقد فريق غزل المحلة مع لاعب جديد من الممتاز، خصوصا أنه سيحتاج لراحة اسبوعين على الأقل، وبعدها سينضم للنادي قبل عشرة أيام من انطلاق الدوري الجديد، كما أنني لا أعرف لائحة القيد في الموسم المقبل، وهل سوف يتم رحيل جيل 2003 ام سيتم الابقاء على خمسة لاعبين منهم، لا نعرف كيف ستسير القصة بالنسبة للوائح قيد اللاعبين، الموضوع (سمك - لبن - تمر هندي)".