الامارات | ما هو "الاكتئاب المبتسم".. وما هي أعراضه وأسبابه .. وعلاجه؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قد يبدو شخص ما سعيدًا ومبتهجًا، ولكنه يخفي وراء ابتسامته ألمًا لا يشعر به إلا هو. وهذا ما يعرف بالاكتئاب المبتسم، وهو حالة نفسية تتسم بإخفاء مشاعر الحزن والاكتئاب خلف قناع من السعادة والرضا الظاهري.

ويقال في تعريف الاكتئاب المبتسم أنه نوع من الاكتئاب يتميز بقدرة الشخص على إخفاء مشاعر الحزن والاكتئاب العميقة خلف واجهة سعيدة ومتفائلة.

وهؤلاء الأشخاص غالبًا ما يبدون ناجحين وراضين في حياتهم، ما يجعل من الصعب على الآخرين التعرف على معاناتهم الحقيقية أو التعاطف معهم.

وتتعدد أسباب الاكتئاب المبتسم، وتشمل:

الضغط المجتمعي: الرغبة في الحفاظ على صورة إيجابية ومثالية أمام الآخرين.

الخوف من الوصمة: الخشية من الاعتراف بالمعاناة النفسية بسبب الخوف من النقد.

الضغط الشخصي: التوقعات العالية التي يضعها الفرد على نفسه لتحقيق النجاح والكمال.

التجارب الشخصية: تجارب حياتية صعبة مثل الفقدان، أو الصدمات النفسية التي تُدفن من دون معالجة.

أعراض الاكتئاب المبتسم

ورغم إخفاء المشاعر الحقيقية، يمكن ملاحظة بعض العلامات التي قد تدل على الاكتئاب المبتسم مثل:

الشعور بالتعب والإرهاق بشكل مستمر.

تغيرات في النوم مثل الأرق أو النوم المفرط.

فقدان أو زيادة الوزن بشكل غير مبرر.

فقدان الاهتمام بالأنشطة التي كانت مفضلة لدى الشخص من قبل.

مشاعر مستمرة من الحزن والفراغ واليأس.

تجنب الأنشطة الاجتماعية أو الانسحاب من العلاقات.

كيف تتعامل مع الاكتئاب المبتسم

إذا كنت تشعر بأنك أو شخص ما تعرفه يعاني من الاكتئاب المبتسم، فإليك بعض الخطوات التي يمكن اتخاذها لتخفيف الحالة:

التحدث عن المشاعر: من المهم أن تفتح قلبك وتتحدث عن مشاعرك مع شخص تثق به.

طلب المساعدة المهنية: الاستعانة بمعالج نفسي أو مستشار قد يكون الحل الأكثر صحية ونضجًا.

العناية بالنفس: ممارسة الرياضة، والحصول على قسط كافٍ من النوم، وتناول طعام صحي يمكن أن يساعد على تحسين المزاج.

الابتعاد عن الكمال: تقبل أنه ليس على كل شيء أن يكون مثاليًا، وضع توقعات واقعية لنفسك.

الانخراط في أنشطة ممتعة: القيام بأنشطة تجلب لك السعادة والاسترخاء، مهما بدت بسيطة أو عادية للآخرين.