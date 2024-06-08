الامارات | هل الشوكولاتة ترفع مستوى السكر في الدم؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشار الدكتور سيرغي أغابكين، إلى أن الكثيرين لا يتناولون الشوكولاتة بصورة منتظمة بسبب الأسطورة الشائعة التي تفيد بأن الشوكولاتة ترفع مستوى الغلوكوز في الدم، ولكن هذا مجرد أسطورة لا أكثر لأن الشوكولاتة لا تحتوي على الكثير من السكر كما هو شائع. وبفضل امتزاج السكر بزبدة الكاكاو التي هي دهون حرارية تذوب ببطء، وبالتالي تتحلل ببطء، ينخفض معدل امتصاص الغلوكوز.

ويقول: "لهذا السبب، للشوكولاتة مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم. هذا المؤشر للشوكولاتة الداكنة هو 20 ويصل في شوكولاتة الحليب إلى 40-45. وسرعة امتصاصه في الأمعاء مقارنة بسرعة امتصاص السكر العادي أو الغلوكوز العادي، أقل بـ 2-4 مرات".