الامارات | رجل في فلوريدا عطس بقوة فخرجت أمعاؤه من بطنه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

في حادثة غريبة تسببت عطسة قوية من رجل بسقوط جزء من أمعائه الغليظة من جسده أثناء تناوله وجبة الإفطار مع زوجته في أحد المطاعم.

وشعر الرجل البالغ من العمر 63 عامًا، والذي كان مع زوجته في مطعم بفلوريدا، بإحساس "رطب" أعقبه ألم حاد وحين رفع قميصه قليلا رأى عدة سنتيمترات من القولون تخرج من جرح في بطنه، حيث كان قد خضع مؤخراً لعملية جراحية، وإن كان الأطباء أخبروه أن الشق قد التأم بشكل جيد.

وعلى إثر ذلك تم استدعاء سيارة إسعاف وعند وصول المسعفين لاحظوا وجود فتحة بحجم عدة سنتيمترات مع خروج كميات كبيرة من الأمعاء. ولحسن الحظ، كان هناك حد أدنى من فقدان الدم ولم يحدث أي ضرر للعضو المكشوف.

وتمكن الجراحون من إعادة أمعاء الرجل إلى بطنه، وبعد ستة أيام في المستشفى، تمكن من العودة إلى منزله، وبحسب ما ورد تعافى دون مضاعفات وذلك وفق ما أوردته المجلة الأمريكية لتقارير الحالات الطبية مؤخرا.

ويُعتقد أن التفكك، وهو إعادة فتح الجرح، يحدث لدى ثلاثة من كل 100 شخص خضعوا لعمليات جراحية في البطن والحوض. وهو أكثر شيوعًا قليلاً عند المرضى المسنين.

وبالنسبة لأربعة من كل 10 مرضى، يمكن أن يكون قاتلاً بسبب فقدان الدم المفرط وإصابة الأعضاء التي تكشفت، حيث يذكر تقرير مجلة أمريكان جورنال إن السعال سبب شائع لحدوث ذلك.

وكان الرجل في هذه الحالة عانى سابقًا من سرطان البروستات، حيث هدفت الجراحة الأخيرة إلى تصحيح المشكلات الناجمة عن العمليات الجراحية السابقة، ومن بينها إزالة المثانة.

وبعد أن قام الأطباء بإزالة غرزه، قرر هو وزوجته الذهاب للاحتفال بنجاح الإجراء مع وجبة الإفطار، حين تعرض لنوبة عطس قوية.

وقالت المجلة أنه للتأكد من عدم إعادة فتح الجرح، قام الجراحون بإجراء غرز على شكل ثمانية، وهي واحدة من أكثر أنواع الإغلاق تقدمًا وأقوى، بالإضافة إلى الغرز الداخلية والخارجية والغرز التي تخترق طبقات متعددة من جدار البطن.