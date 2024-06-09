ليلى عبد اللطيف تكشف حقيقة توقعها بعيد أضحى حزين في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

نفت ليلى عبد اللطيف خبيرة الأبراج، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بشأن توقعها بأن يوم عيد الأضحى سيكون حزينًا على مصر والمصريين، مؤكدة أنها لم تصرح بهذه التوقعات نهائيًا.

أكدت خبيرة الأبراج خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، في يرنامج "الحكاية" عبر قناة "mbc مصر"، أن التصريح ليس صحيحا بالمرة ولم يصدر عنها، مطالبة بتحري الدقة في نقل تصريحاتها والتحقق منها قبل تداولها ونشرها للعامة.

وتطرقت خبيرة الأبراج إلى الإشاعات التي طالتها بشأن توقعها لنتائج مباراة كرة القدم بين الأهلي والترجي، إذ تحدت من يدعي صحة هذه التوقعات أن يقدم دليل فيديو على ادعاءاته، معلنة أنها لم تسمع بفريق الترجي من قبل وأن كل ما يقال عن توقعاتها في هذا الشأن ليس إلا افتراء.

في سياق متصل، شاركت عبداللطيف تجربتها الشخصية بتوقعها سقوط طائرة الرئيس الإيراني، واصفة ذلك بأنه كان إلهاما ربانيا خاصا بها، وأنها اختارت عدم الحديث عن تفاصيله قبل وقوع الحدث.

وبخصوص الادعاءات المتعلقة بعلاقتها بالمخابرات وتوقعاتها الخارجية، أكدت أن لا أحد يمكنه معرفة الغيب سوى الله، وأنها ليست في تعاون مع أي جهات استخباراتية.

عبداللطيف، التي ادعت توقعها لأحداث الحادي عشر من سبتمبر قبل وقوعها بثلاثة أشهر، ذكرت أن المخابرات الأمريكية اتصلت بها للاستفسار عن مصدر توقعاتها، وأنها أخبرتهم بأنها تستمد توقعاتها من إلهام إلهي وليس من أي جهات خفية.

وشددت على ثقتها بالله، مؤكدة أن ما لديها من توقعات هو سر بينها وبين خالقها، وأنها شخصية مؤمنة لا تتأثر بما يقال عنها.

وجددت تحديها لأي شخص يدعي وجود فيديو لتوقعاتها بخسارة الأهلي أمام الترجي، معلنة استعدادها لدفع مليون جنيه إذا ثبت صحة ذلك.