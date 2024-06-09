الامارات | تداعيات صفعة عمرو دياب: المعجب لم يكن معزوماً على الفرح.. وساويرس يراها "قلة ذوق"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فيما لا تزال واقعة صفع عمرو دياب لشاب في حفل زفاف تتصدر حديث الشارع المصري، كشف شاهد عيان وقريب لأحد العروسين تفاصيل جديدة عن الحادثة منها أن الشاب صاحب الواقعة لم تتم دعوته من جانب أي من أهل العروسين، فضلا عن أنه لا يعمل بالفندق الذي أقيم فيه الحفل.

وكشف الشاهد أن الشاب التقط نحو 5 فيديوهات وصور "سليفي" مع الفنان عمرو دياب، بدون أي مشكلات أو اعتراضات، بل قوبل بترحيب كبير من الهضبة الذي التقط عدد كبير من المعجبين العديد من الصور معه. وتابع أن الشاب كرر إصراره على التقاط صور أخرى ما دفع الهضبة لأن يقول له "لو سمحت كفاية كدا، من فضلك خلي غيرك يتصور، أعطي فرصة لباقي الناس"، مشيرا إلى أن الشاب أصر على التقاط صور سيلفي أخرى وأمسك بملابس الفنان وجذبه منهاً، مما آثار استفزاز دياب وجعله يقوم بصفعه.

وتابع شاهد العيان حسب "العربية.نت" أن الشاب عندما التقط أول صورة سيلفي مع الفنان قال له "أنا من المعجبين بك منذ صغري وأحب سماع كل أغانيك ومجرد ما أعلم بوجودك في حفلة أتوجه لحضورها على الفور"، فرد عليه الفنان بترحيب " حبيبي .. أهلاً وسهلاً بك..نورتني".

وفي حين اعتقد الجميع أن الشاب يعمل في الفندق المقام به حفل الزفاف، لكن إدارة الفندق نفت ذلك.

وكان فيديو جديد قد كشف واقعة صفع عمرو دياب لشاب حاول التقاط سيلفي معه خلال حفل زفاف في القاهرة، وهي الواقعة التي أثارت ردود فعل واسعة في مصر.

من جهته، أكد أسامة الكوتري والد الشاب صاحب الواقعة أن الأسرة ستبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عمرو دياب، وذلك بعد إهانته المتعمدة لنجله.

وقال إن نجله لم يرتكب أي خطأ، موضحا أنه لم يشاهد الفيديو ولكنه تلقى اتصالات من أقاربه بمحافظة الأقصر تخبره بالواقعة.

من جهته تعاطف رجل الأعمال المصري المعروف نجيب ساويرس مع عمرو دياب، لكنه اعترف بأن الفنان مخطئ في حق الشاب.

وعلق ساويرس في تغريدة على منصة "إكس" : "المعجب شده من هدومه علشان يجبره يتصور معاه… فيه ناس معندهاش كياسة، وردة الفعل ممكن كانت زيادة لكن المعجب غلطان".

كما رد على أحد متابعيه الذي طالبه بالحيادية قائلاً "غلط طبعا.. بس إنت ماشي بتغني للناس ومرة واحدة واحد شدك لورا بالعافية علشان يتصور.. دى مش قلة ذوق؟".