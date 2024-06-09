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الامارات | كويتيون يسافرون إلى الحج على دراجات نارية ( شاهد الفيديو)

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي في الكويت مقطع فيديو نشرته صحيفة "المجلس" الالكترونية الكويتية لعدد من الرجال يرتدون ملابس الإحرام ويركبون الدراجات النارية، مشيرة أنهم كويتيون متجهون إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.
وحسب خرائط "غوغل"، يحتاج هؤلاء الحجاج إلى 15 ساعة من القيادة المتواصلة للوصول إلى الحرم المكي.

ومنذ السبت الماضي، وصل أكثر من 1.3 مليون شخص مسجل إلى لأداء فريضة الحج، بحسب السلطات السعودية.

وأعلنت السلطات أمس السبت أنه تم إبعاد أكثر من 300 ألف شخص غير مسجلين لأداء الحج من مكة، قبل أسبوع من بدء مناسكه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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