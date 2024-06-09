لن يخطر على بالك.. هذا ما توقعته ليلى عبد اللطيف لـ عمرو دياب قبل صفع معجب بالقلم "فيديو"

محمد اسماعيل - القاهرة - جدل واسع أثارته ليلى عبد اللطيف في الساعات القليلة الماضية بسبب ما توقعته ،في تصريحات سابقة، للمطرب الشهير عمرو دياب.

وأثار عمرو دياب، جدلا كبيرا بسبب ما فعله خلال حفل زفاف حضره مؤخرًا، إذ ظهر وهو يصفع شابًّا من جمهوره بالقلم على وجهه، ما تسبب في غضبَ رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ كان يريد الشاب التقاط صورة تذكارية معه.

الغريب أن ليلى عبد اللطيف تحدثت من قبل عن توقعاتها لعمرو دياب في لقاء سابق مع الإعلامي نيشان قائلة: "مشهد بارز غير مسبوق سيحدث على المسرح في حفل خاص لعمرو دياب".

وأضافت: "هذا المشهد سينتشر على مواقع التواصل ووسائل الإعلام بصورة مختلفة عن عمرو دياب المعروف عند الجمهور".