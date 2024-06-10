الامارات | على سيرة عمرو دياب .. هكذا تعامل مشاهير مع معجبين صعدوا للمسرح !

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لازال مقطع الفيديو المتداول للفنان عمر دياب وهو "يصفع" أحد المعجبين خلال محاولة أخد صورة "سلفي" معه، يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين غاضب ومنتقد وساخط على الفنان وبين متفهم بل ومؤيد لتصرفه. وأعاد الجدل القائم حول تصرف النجم المصري الحديث عن كيفية تفاعل عدد آخر من الفنانين والمشاهير مع معجبيهم عندما وجدوا أنفسهم في موقف شبيه لما حصل مع "دياب".

وخلال الساعات الماضية تداول رواد مواقع التواصل عددا من الصور والفيديوهات لمعجبين اقتحموا المسرح وحاولوا أخد صور تذكارية أو إلقاء التحية على المشاهير أثناء الغناء كان من بينهم:

*محمد منير

انتشر فيديو للفنان محمد منير في حفل "بناء هرم مصر" لدعم الملف المصري لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2010، عندما قاطعه أحد الحضور أثناء غنائه "علي صوتك" وقام بإسقاطه على الأرض، وعلق "الكينغ" يومها قائلا إن الشاب حاول التعبير عن إعجابه ولكن بـطريقة"عنيفة".

*راغب علامة

يعد الفنان اللبناني راغب علامة من أكثر الفنانين الذين تعرضوا لـ"هجوم" المعجبين والمعجبات عليه في المسرح وكان دائما ما يتعامل مع الموقف بضحكته الشهيرة التي تحلّ الأمور وتبسّط من الموقف وتستوعب الجمهور.

*تامر عاشور

أما الفنان المصري تامر عاشور فكان رد فعله تجاه معجب اقتحم المسرح لأخد صورة معه غير متوقع حين قام بحمله وسط تصفيق الجمهور الذي اعتبر ذلك تعبيرا عن تواضع الفنان وتعامله اللطيف مع جمهوره.

*كاظم الساهر

بدوره تعرض الفنان كاظم الساهر لأكثر من موقف محرج من معجبيه ومعجباته النساء تحديدا اللواتي كثيرا ما صعدن الى المسرح، وكان يتعامل معهن بلطف وتفهم وهدوء، ومن بين تلك المواقف تجاوز شاب لرجال الأمن واحتضان النجم العراقي أثناء اندماجه في الغناء وطلب السماح له بالتقدم لخطبة حبيبته.

*نانسي عجرم

أثارت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مؤخرا اعجاب الجمهور وتصفيقه حين طلبت من سيدة كانت تحضر احدى حفلاتها ان تناولها رضيعها الصغير الباكي لتتولى هي اسكاته على المسرح، وكانت طريقة ذكية جدا منها وغاية في اللباقة أن توقف "الرضيع المزعج" عن البكاء خلال الغناء، بل إنها مازحت الأم قائلة "ناقص ارضعلك اياه". وكررت نانسي عجرم هذا الموقف في حفلات كثيرة لاحقة.

*نجوى كرم

في موقف أثار إعجاب جمهورها في مهرجان "جرش" بالأردن هددت الفنانة نجوى كرم بوقف الغناء والانسحاب بعد منع رجال الأمن معجبة من الصعود إلى المسرح، قبل أن يستجيب المنظمون لطلب الفنانة اللبنانية وتقوم الشابة باحتضانها يقوة وتقبيل رأسها.