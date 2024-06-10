الامارات | الجامعة الأمريكية في الشارقة تطلق برنامج "الفنان المقيم"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الجامعة الأمريكية في الشارقة خلال حفل خاص شهدته الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة برنامج "الفنان المقيم" الذي يهدف إلى إثراء البيئة الإبداعية والثقافية في الجامعة عبر استقطاب فنانين محترفين وناشئين من جميع أنحاء العالم وتوفير بيئة داعمة لإبداعاتهم الفنية.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي:" إن الجامعة تولي أهمية كبيرة لتجارب الحياة الواقعية التي تعزز وتحفز ما يحدث داخل قاعات المحاضرات وأماكن الدراسة والمكتبات، وعندما يلتقي طلابنا بالفنانين المقيمين وجهاً لوجه فإن ذلك سيوجد لحظات من التفاعل الإنساني الذي يتجاوز النظريات ويسهم في تحفيز ذكريات طلابنا ونحن متحمسون للترحيب بأول فنانينا الذين ستكون خبرتهم في الموسيقى والأدب والفنون البصرية بمثابة رصيد كبير للعديد من الطلاب".

وينظم الفنانون المقيمون من خلال البرنامج ورش عمل وعروضاً تقديمية ومحاضرات لمجتمع الجامعة الأميركية بالشارقة وللجمهور، كما يقدم الفنانون الإرشاد والتوجيه للطلبة ويتعاونون معهم في المشاريع العلمية ويشاركون في نقد أعمالهم بغرض التحسين والتطوير.

وتشمل قائمة الفنانين المقيمين في دفعة البرنامج الأولى كلاً من فاطمة الهاشمي مغنية أوبرا وفنانة والتي ستنضم إلى برنامج الفنون المسرحية في الجامعة والدكتورة عفراء عتيق شاعرة وباحثة ومدرسة فنون تتمتع بخبرة في الشعر العربي والإنجليزي والفرنسي وستنضم إلى قسمي اللغة الإنجليزية ودراسات اللغة العربية والترجمة في الجامعة والدكتورة نجاة مكي وهي فنانة بصرية إماراتية رائدة ستعمل في كلية العمارة والفن والتصميم لإلهام وتوجيه المبدعين الناشئين.