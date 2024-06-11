الامارات | «برزيوالسكي».. خيول كازاخستان تعود إلى «السهوب الذهبية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعدما كانت أرجلها مخدّرة لـ20 ساعة قضتها داخل حاوية، أُطلقت ثلاثة خيول برزيوالسكي في السهوب الكازاخستانية التي تعود أصول هذه السلالة المهددة بالانقراض إليها.

والخيول التي غادرت بالطائرة من براغ في الثالث من يونيو، هي مجموعة أولى من بين نحو 40 حصاناً يُفترض إطلاقها في السهول خلال السنوات الخمس المقبلة في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى التي تتخطى مساحتها مساحة فرنسا بخمس مرات، في إطار مشروع لإعادة دمج هذه السلالة في الطبيعة ينفذ بالتعاون مع حديقتي حيوانات براغ وبرلين.

وقال العضو في جمعية حماية التنوع البيولوجي في كازاخستان ألبرت سالمغاريف: «كنّا ننتظر هذه اللحظة منذ فترة طويلة جداً، وقد أُنجز عمل كثير خلال الأشهر الأخيرة من أجل إحضار حصان برزيوالسكي إلى كازاخستان». وأضاف: «نُدرك أنّ خيول برزيوالسكي تتكيّف مع هذه السهوب»، فيما أُعيد خلال السنوات الأخيرة إدخال عشرات الخيول من هذه السلالة بنجاح إلى منغوليا المجاورة.

وهذا الحصان الذي يتميّز بجسم مملوء ورأس ضخم قادر على تحمل فصول الشتاء القاسية التي يشهدها وسط كازاخستان مع ملامسة الحرارة 30 درجة مئوية تحت الصفر، وفي ظل كمية محدودة من الأغذية.

وانضمّ إلى الأحصنة الثلاثة التي وصلت إلى كازاخستان هذا الأسبوع، وهي زورو وإيبسيلونكا وزيتا 2، أربعة أحصنة أخرى من برلين في اليوم التالي. وستكون كل هذه الحيوانات خاضعة لمراقبة في محمية «السهوب الذهبية» الطبيعية، قبل إطلاقها في البرية.

وعلى الرغم من المراقبة المستمرة من قبل اختصاصيين، فإن أحد الخيول التي غادرت براغ جلس في حاويته قبل إقلاع الطائرة، ما عرّضه لخطر توقف الدورة الدموية في رجليه.

وقال مدير حديقة حيوانات براغ ميروسلاف بوبيك، عند وصوله إلى كازاخستان «لم نرغب في تعريض حياته للخطر، وبما أنّ الرحلة خطرة عليه قررنا تركه في براغ».

وخيول برزيوالسكي مدرجة على القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض التي وضعها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN).

واكتُشفت هذه السلالة في نهاية القرن الـ19 في منغوليا من قبل الروسي نيكولاي برزيوالسكي، ثم اختفت من الطبيعة البرية في أواخر ستينات القرن الـ20 وشارفت على الانقراض، لأسباب عدة أبرزها الصيد.

ولم ينقرض هذا النوع بفضل أعداد قليلة في حدائق الحيوانات الأوروبية. ويبلغ عدد خيول برزوالسكي في العالم راهناً نحو 2000 حصان، وقد أعيد إطلاقها في البرية تحديداً في الصين ومنغوليا، وفي جنوب فرنسا وروسيا ومنطقة تشيرنوبيل المحظورة.