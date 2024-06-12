الامارات | ارتفاع حصيلة حريق الكويت إلى 49 قتيلاً

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة حريق الكويت إلى 49 قتيلاً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتفعت حصيلة حريق اندلع في مبنى يؤوي نحو 200 عامل بمنطقة مكتظة بالعمال الأجانب في الكويت، إلى 49 قتيلاً، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء.
وقالت وزارة الداخلية في بيان "ارتفاع عدد الوفيات من جراء حريق المبنى العمالي في منطقة المنقف إلى 49 حالة".
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