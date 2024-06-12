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الامارات | ارتفاع حصيلة حريق الكويت إلى 49 قتيلاً

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الكويت-أ ف ب 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة حريق الكويت إلى 49 قتيلاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتفعت حصيلة حريق اندلع في مبنى يؤوي نحو 200 عامل بمنطقة مكتظة بالعمال الأجانب في الكويت، إلى 49 قتيلاً، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء.
وقالت وزارة الداخلية في بيان "ارتفاع عدد الوفيات من جراء حريق المبنى العمالي في منطقة المنقف إلى 49 حالة".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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