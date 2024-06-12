قبل 5 أشهر.. لن تتخيل ما توقعته ليلى عبد اللطيف لـ شيرين عبد الوهاب بشأن خطبتها (فيديو)



محمد اسماعيل - القاهرة - جدل واسع أثارته خبيرة التوقعات ليلى عبد اللطيف في الساعات القليلة الماضية بسبب ما توقعته ،في تصريحات سابقة، للمطربة الشهيرة شيرين عبد الوهاب.

وأكد موقع ET بالعربي، خطبة شيرين عبد الوهاب على رجل أعمال من خارج الوسط الفني، وهو ما تأكد بمكالمة صوتية للفنان حسام حبيب أعلن خلالها تهنئته لطليقته على الخطوبة.

وكتب الموقع:" في خبر مفاجىء .. تمت خطوبة شيرين عبدالوهاب من رجل أعمال خارج الوسط الفني، حيث كان أول المهنئين حسام حبيب الذي تمنى لها حياة سعيدة".

وفي رسالة صوتية، قال حسام حبيب لـ ETبالعربي:" ألف ألف مبروك، وبتمنالك أحلى حاجة فى الدنيا، وسعادة وأنا بجد سعيد، عشان العشرة والصداقة اللي بينا، وهي دي اللي بتدوم، وتفصل كدا احلى حاجة فى الدنيا".

الغريب في الأمر أن ليلى عبد اللطيف تحدثت من قبل عن توقعاتها لشيرين عبد الوهاب في لقاء سابق مع الإعلامي عمرو أديب، بتاريخ 19 يناير 2024، أي قبل 5 أشهر.

وقالت ليلى عبد اللطيف، عن توقعاتها لشيرين: "هتستقر عاطفيا، وستعود شيرين اللى إحنا نعرفها أول ما ابتدت".

وأضافت خبيرة التوقعات: "شيرين عبد الوهاب هتتغير ومش هترجع لحسام حبيب في المستقبل وهتبقى أقوى وحياتها هتبقى مع حد تاني".



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