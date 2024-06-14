الامارات | «أسبوع دبي للتصميم».. الدورة الـ 10 «من أجل مستقبل مستدام»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعود «أسبوع دبي للتصميم»، منصّة التصميم الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، هذا العام بنسخته الـ10 المميزة المقرر تنظيمها في الفترة بين الخامس و10 من نوفمبر المقبل، بالشراكة الاستراتيجية مع «حي دبي للتصميم» التابع لمجموعة «تيكوم»، وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة).

توفر هذه النسخة الجديدة من «أسبوع دبي للتصميم» منصّة إبداعية تتيح لأكثر من 500 مصمم عالمي ناشئ ومشهور تسليط الضوء على مواهبهم، وتجسيد أفكارهم الإبداعية في مجال التصميم، من خلال مجموعة غنية ومتنوّعة من الأعمال الفنية المبتكرة والمعارض والبيئات التجريبية.

ويعكس برنامج هذه الفعالية السنوية البارزة التزام دبي المستمر بالتميّز في شتى مجالات التصميم. وتركز نسخة هذا العام المميّزة من هذا الحدث العالمي، التي يجري تنظيمها كل عام في «حي دبي للتصميم»، الذي يُعدّ وجهة عالمية للإبداع في مجالات التصميم والأزياء والهندسة المعمارية والفنون، على مفهوم التصميم من أجل مستقبل مستدام. وينعكس ذلك من خلال مجموعة من الأنشطة المستمرة طوال الأسبوع، التي تشمل مجالات عدة، بما في ذلك الهندسة المعمارية، وتصميم المنتجات، والتصميم الداخلي.

مستقبل مشرق

وأكدت النائب الأول لرئيس مجموعة «تيكوم» - (حي دبي للتصميم)، خديجة البستكي، حرص الحي الإبداعي على تنمية وتعزيز أواصر التعاون في مجال الإبداع، بما يسهم في رسم مستقبل مشرق للجميع، مشيرةً إلى أن النسخة الـ10 من «أسبوع دبي للتصميم» ستلقي الضوء على مجموعة من أفضل التصاميم العالمية المبتكرة، حيث ينعكس ذلك جليّاً من خلال المستوى المتميز للمواهب والخبرات والقدرات الإبداعية والأصالة في التصاميم المعروضة، فضلاً عن جودة وعمق النقاشات التي ستنعقد في هذا الحدث البارز في عالم التصميم.

منصّة عالمية

وقالت البستكي: «تستقطب نسخة هذا العام المميّزة من (أسبوع دبي للتصميم) نخبة بارزة من المصممين والمهتمين من كل أنحاء العالم، لتزويدهم بمنصّة عالمية مبتكرة تهدف إلى دعم المواهب الإبداعية على مستوى المنطقة، وتعزيز ممارسات التصميم المستدامة والتشجيع على الابتكار».

وأضافت: «يعكس ذلك التزام (حي دبي للتصميم) الراسخ بتوفير منظومة داعمة وحاضنة لمجتمع المصممين والمبدعين المتنامي والمزدهر في دبي، حيث تلعب شراكتنا الاستراتيجية مع (أسبوع دبي للتصميم) دوراً محورياً في نجاح مثل هذا الحدث العالمي البارز. نثق تماماً بأن نسخة هذا العام من (أسبوع دبي للتصميم) ستوفر للمشاركين من حول العالم تجربة متجدّدة وملهمة، من خلال مجموعة غنية ومتنوّعة من المعارض والفعاليات التي تسلط الضوء على قدرة التصميم على رسم معالم مستقبلنا».

يضمّ برنامج الفعاليات الرئيسة في «أسبوع دبي للتصميم» مجموعة من المحاور الأساسية ستكون على الشكل التالي:

1 المعرض التجاري

يتصدر برنامج فعاليات «أسبوع دبي للتصميم» معرض «داون تاون ديزاين»، المعرض الرائد على مستوى منطقة الشرق الأوسط للتصاميم الراقية والمعاصرة، الذي سيجري تنظيمه من جديد في الواجهة البحرية لـ«حي دبي للتصميم» من السادس إلى التاسع من نوفمبر المقبل. ويُعدّ المعرض التجاري المقرر لهذا العام الأكبر من نوعه، حيث سيشارك فيه للمرة الأولى نخبة كبيرة من المتحدثين والمصممين والعلامات التجارية الرائدة من حول العالم.

2 الأعمال الفنية

يضمّ برنامج هذا العام مجموعة متتالية من الأعمال الفنية المميزة والأجنحة الاستثنائية المتاحة للمشاركين من المصممين والمبدعين من منطقة جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا. ويتمحور موضوع البرنامج خلال نسخة هذا العام من «أسبوع دبي للتصميم» حول فنّ العمارة المحلية وأثره في التصميم المتجدّد. وكان «أسبوع دبي للتصميم» قد أتاح للمهندس المعماري الإماراتي عبدالله الملا، في عام 2023، فرصة فوز جناحه بعنوان «أوف بالم» بإحدى جوائز «مونوكل ديزاين أواردز» للتصاميم الفردية.

3 التصاميم الحضرية

توفر المسابقة السنوية على هامش فعاليات «أسبوع دبي للتصميم» فرصة للمصممين والمهندسين المعماريين لتصميم الأثاث الخارجي للأماكن العامة. وتتمحور مسابقة هذا العام باسم «طاولة» حول مفهوم الطاولة كإحدى قطع الأثاث التي تتيح تبادل الأفكار والحوارات وتعكس التقاليد المحلية والتجارب الاجتماعية الفريدة.

4 معارض وفعاليات

تقدّم المعارض والفعاليات، التي تنظمها المؤسسات الثقافية والتربوية والعلامات التجارية في مجال التصميم وغيرها، مجموعة متنوّعة من أفكار وموضوعات التصميم، لتسليط الضوء على المواهب الإبداعية، وتعزيز الحوار الثقافي وتبادل المعرفة.

5 ورش العمل

يقدّم «أسبوع دبي للتصميم» برنامجاً غنياً يضمّ أكثر من 50 ورشة عمل ومحاضرة رئيسية، تهدف إلى إلهام المتخصصين والمبدعين الطموحين من مختلف الفئات العمرية والاهتمامات ومستويات الخبرة، وتعزيز مهاراتهم في كل مجالات التصميم.

6 سوق حي دبي للتصميم

ستوفر تجربة التسوّق في سوق حي دبي للتصميم، التي تمّ انتقاؤها بعناية لنخبة من المصممين والمنتجين والشركات المحلية على مستوى المنطقة، مجموعة واسعة من المنتجات التي تضمّ أدوات منزلية ومجوهرات وأزياء وكل ما يتعلق بنمط الحياة العصرية، وذلك إلى جانب تجارب الأطعمة والمشروبات والأنشطة المخصّصة للأطفال والعروض الترفيهية الحية.

• يعكس برنامج الفعالية السنوية البارزة، التزام دبي المستمر بالتميّز في شتى مجالات التصميم.

• أنشطة الحدث تشمل مجالات عدة، بما في ذلك الهندسة المعمارية، وتصميم المنتجات، والتصميم الداخلي.