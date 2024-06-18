الامارات | دراسة : ممارسة التمارين في المساء أفضل لخفض معدلات السكر في الدم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة حديثة أن ممارسة التمارين الرياضية خلال الفترة من السادسة مساء حتى منتصف الليل، تساعد في خفض معدلات الجلوكوز في الدم، بشكل أفضل على مدار ساعات الليل والنهار.

وشملت الدراسة التي نشرها موقع "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الصحية، 186 شخصا بالغا في أواسط العمر ممن يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

وفي إطار الدراسة، استخدم المتطوعون أجهزة لقياس معدل النشاط البدني ومستويات الجلوكوز في الدم لمدة 14 يوما.

وتوصل الفريق البحثي إلى أن الفئة التي حققت أقصى استفادة من التدريبات هم الأشخاص الذين كانوا يمارسون الرياضة ما بين السادسة مساء حتى منتصف الليل، حيث تبين أن معدلات السكر لديهم حققت أقصى انخفاض سواء في ساعات الليل أو في نهار اليوم التالي، وكذلك بشكل عام.

وتم رصد أقصى استفادة في فئة الأشخاص الذين وصلوا إلى مرحلة ما قبل الإصابة بالسكري.

وأكد فريق الدراسة أن هذه النتائج تؤكد الأهمية المتزايدة لممارسة الرياضة بالنسبة لمن يعانون من أمراض مزمنة.