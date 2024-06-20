الامارات | بعد سفره للعلاج في ألمانيا.. جمهور عبدالله الرويشد يدعو له بالعودة سالماً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حالة من التوتر والقلق يعيشها عشاق المطرب الكويتي عبدالله الرويشد، بعد تعرضه لمضاعفات صحية خطيرة، أجبرته على السفر إلى ألمانيا من أجل العلاج.

ومؤخرا، طمأن الفنان الكويتي محمد المنصور الجمهور على مواطنه عبدالله الرويشد "سفير الأغنية الخليجية" إذ كشف عن تطورات حالته الصحية، مؤكدا أنها تشهد تحسنا كبيرا.

وقال المنصور لوسائل إعلامية: "حالة الرويشد الصحية أصبحت جيدة، ولكنه ما زال يتلقى العلاج في ألمانيا".

وأشار المنصور إلى أنه من المتوقع أن يعود قريبا من ألمانيا، ليستكمل علاجه في الكويت وسط أبناء أسرته.

ومنذ أيام تفاعل الجمهور مع منشور نشرته أسيل ابنة الفنان عبدالله الرويشد طلبت خلاله الدعاء بالشفاء لوالدها فكتبت: "اللهم اشفِ ثم هوّن، ثم أرح عبدالله الرويشد إنك على كل شيء قدير"، لتنهال تعليقات الجمهور الداعية بالصحة والعافية للفنان الكويتي، آملين أن يعود إلى الساحة الفنية في أقرب وقت ممكن، والوقوف على المسرح مجددا.

ومنذ عدة أشهر كان "الرويشد" قد شعر بالتعب وعلى إثر ذلك توجه للمستشفى، حيث خضع لفحوصات طبية وتحاليل للاطمئنان إلى صحته.

وكشفت الإعلامية الكويتية فجر السعيد وقتها أن الحالة الصحية للرويشد كانت بداية جلطة، وتم التعامل معها طبياً.

وكتبت السعيد: "الحمدلله.. وصلتني أخبار تؤكد أن الفنان الكبير عبدالله الرويشد بخير.. الحمدلله، كانت بداية جلطة، وبفضل من الله ودعاء محبينه لحقوها الأطباء".

وتابعت: "هو الآن بحالة مطمئنة، الله لا يروعنا عليك يا بوخالد.. دير بالك على نفسك أنت بالنسبة لنا ثروة وطنية".

ودفع التدهور المفاجئ في الحالة الصحية للرويشد إلى تأجيل حفل له في موسم الرياض بالسعودية.