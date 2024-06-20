4 علامات على نقص البروتين في الجسم.. هل تشعر بالتعب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

أكد حازم علي استشاري التغذية العلاجية، أن نقص البروتين فيالجسم يؤدي للعديد من المشكلات الصحية، وتظهر على الجسم العديد من العلامات والأعراض لنقص البروتين.

نقص الطاقة والتعب الشديد

وأضاف لـ"الخليج 365"، أن البروتين ضروري لإنتاج الطاقة في الجسم، و الحصول على كمية كافية من البروتين من المصادر النباتية قد يكون صعبًا على بعض الأشخاص.

وإذا كنت تشعر بالتعب الشديد أو الضعف بعد التوقف عن تناول اللحوم، فقد يكون ذلك علامة على نقص البروتين في جسمك.

آلام العضلات وضعفها

البروتين ضروري أيضًا لبناء العضلات وإصلاحها.

إذا كنت تعاني من آلام العضلات أو الضعف بعد التوقف عن تناول اللحوم، فقد يكون ذلك علامة على نقص البروتين في جسمك.

صعوبة التركيز وتغيرات المزاج

الحديد ضروري لوظائف المخ، والحصول على كمية كافية من الحديد من المصادر النباتية قد يكون صعبًا على بعض الأشخاص.

إذا كنت تعاني من صعوبة في التركيز أو تغيرات في المزاج بعد التوقف عن تناول اللحوم، فقد يكون ذلك علامة على نقص الحديد في جسمك.

تساقط الشعر وجفاف البشرة

الزنك ضروري لصحة الجلد والشعر، و الحصول على كمية كافية من الزنك من المصادر النباتية قد يكون صعبًا على بعض الأشخاص.

نصائح طبية مهمة لاتباع نظام غذائي

تأكد من الحصول على ما يكفي من البروتين من المصادر النباتية.

تناول مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات

تناول الأطعمة المدعمة بالحديد أو الفيتامين ب 12.

استشر الطبيب أو أخصائي التغذية

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