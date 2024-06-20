طريقة المشاهير للاستشفاء والهروب من الحر.. ماذا تفعل حمامات الثلج بالجسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وهو يجلس في "برميل" مليء بالثلج، للتخفيف من حدة ارتفاع درجات الحرارة.

ويلجأ الكثير من المشاهير إلى استخدام حمامات الثلج، أبرزهم الفنانة اللبنانية رزان جمال والكابتن عصام الحضري والفنان رامز أمير.

وكشف موقع "health" فوائد وأضرار الجلوس في حمامات الثلج.

فوائد حمامات الثلج

تخفيف الألم:

الثلج يعمل على تضييق الأوعية الدموية، ما يساعد على تقليل التورم والألم والالتهاب بعد الإصابة، كما أنه يرسل نبضات كهربائية إلى الدماغ لها تأثير يقلل الألم.

تقليل آلام العضلات:

الجلوس في الماء البارد بعد ممارسة التمارين قد يسهم في تقليل آلام العضلات والتعافي.

تعزيز المزاج واليقظة:

الجلوس في الماء البارد قد يحسن حالتك المزاجية ويقلل التوتر والغضب.

الآثار الجانبية والمخاطر لحمامات الثلج

التهاب السبلة الشحمية الباردة (الطفح الجلدي الناجم عن البرد):

يمكن أن يحدث طفح جلدي مثير للحكة ومؤلم إذا أدى البرد الشديد إلى إصابة طبقة الأنسجة الدهنية في الجلد، ويظهر على هيئة بقع متقشرة أو نتوءات صلبة أو كتل عميقة.

الاستجابة لصدمة البرد:

يمكن أن يؤدي الغمر المفاجئ في الماء تحت 60 درجة إلى صدمة الجسم وظهور أعراض، مثل سرعة التنفس ومعدل ضربات القلب وضغط الدم وإجهاد القلب.

انخفاض درجة حرارة الجسم:

الحمامات الجليدية يمكن أن تتسبب في انخفاض درجة حرارة الجسم بشكل خطير، ما يؤدي إلى فشل الأعضاء.

حرق الجليد:

يمكن أن يؤدي الاتصال المباشر بالثلج إلى حرق الجلد، ما يسبب ظهور بثور مؤلمة وتغير لون الجلد إلى الأحمر أو الأبيض أو الرمادي وتلف الجلد وموت الأنسجة الناجم عن تجميد الجلد والأنسجة الأساسية.

تلف الأعصاب:

يمكن أن يؤدي التعرض للبرد لفترة طويلة إلى تقليل تدفق الدم بدرجة كافية لقتل الأنسجة والتسبب في اعتلال عصبي دائم (تلف الأعصاب) والألم والخدر وفقدان قوة العضلات.

أمراض القلب أو الرئة:

يؤدي الجلوس في الماء البارد إلى تضييق الأوعية الدموية، ما قد يزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم، وهذا يمكن أن يجهد القلب.

متلازمة رينود:

يؤدي البرد والتوتر إلى تضييق الأوعية الدموية بدرجة كافية لتسبب تدفق دم قليل أو معدوم، ويمكن أن يؤدي هذا النقص في تدفق الدم إلى تحول أجزاء معينة من الجسم، مثل أصابع اليدين والقدمين، إلى اللون الأبيض أو الأزرق، وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن يسبب الماء البارد تقرحات أو موت الأنسجة.

علامات تحذيرية تدل على الحاجة إلى الخروج من الحمام الجليدي

الارتعاش المفرط

خدر الجلد

بشرة صلبة أو شمعية بشكل غير عادي

الجلد أبيض أو أصفر رمادي

الجلد الذي يبدو متماسكا أو شمعيا بشكل غير عادي

الشعور بالإرهاق أو انخفاض الطاقة

الخمول (النعاس)

ارتباك

كلام غير واضح

فقدان الذاكرة

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