هدية الرئيس الكوري لنظيره الروسي.. ماذا تعرف عن كلاب بونجسان النادرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

أهدى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زوجا من كلاب بونجسان، وهي سلالة محلية.

وجاء ذلك وفق كالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية اليوم الخميس، وشوهد كيم وبوتين وهما ينظران إلى الكلاب، التي كانت مربوطة إلى سياج مغطى بالورود.

وخلال مقطع بثه التلفزيون المركزي الكوري الذي تسيطر عليه الدولة يوم الخميس.

ووفق لما جاء في موقعي "تايم أوف انديا، embarkvet فإننا نستعرض أبرز المعلومات عن تلك السلالة.

سلالة بونجسان: هي سلالة من الكلاب موطنها منطقة في شمال كوريا الشمالية.

كما تشتهر بقدرتها على اصطياد الحيوانات الكبيرة جدًا في المناطق الجبلية في كوريا، بما في ذلك النمور.

البونجسان هي سلالة قديمة جدًا، ويمكن أن تعود جذورها إلى سلالة جوسون، وهي منطقة جبلية في كوريا.

يشتهر بونجسان بنباحهم غير العادي، والذي يشبه إلى حد كبير قعقعة الدجاج.

-البونجسان هي سلالة عاملة شعبية في كوريا الشمالية، إلا أنها نادرة جدًا خارج بلدها الأصلي.

كلاب ودودة، وحنونة على الأقل لعائلاتهم وسيدهم، وحذرون من الغرباء.

يذكر أن هذه السلالة نادرة جدا تدل على الأصالة والعزة.