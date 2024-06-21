الامارات | 8 دراجين يمثلون فريق الإمارات في طواف فرنسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف فريق الإمارات للدراجات الهوائية عن عناصره التي ستشارك في طواف فرنسا الذي سيقام خلال الفترة من 29 يونيو الجاري إلى 21 يوليو المقبل.

ويشارك الفريق بقيادة، البطل المتوج مرتين بلقب هذا السابق تادي بوجاتشار، مع مجموعة منوعة من دراجي الطرق الصاعدة وخبراء المراحل الطويلة في 21 مرحلة.

وسيواجه بوجاتشار (25 عامًا) الفائز بسباق جيرو دا إيطاليا في مايو الماضي، تحديات على طول المسار الذي يبلغ 3492 كم، ويبدأ في فلورنسا الإيطالية بمرحلة على طريق لمسافة 206 كم إلى ريميني قبل أن يتحرك غربًا نحو فرنسا عبر جبال الألب بعد المرور عبر مدن مثل بولونيا وتورينو، وسينتهي السباق في نيس يوم 21 يوليو المقبل، حيث تم تغيير الطواف عن النهاية التقليدية في باريس.

ويقود الفريق المدير الرياضي جوكسيان ماتشين فرنانديز (إسبانيا) إلى جانب مدراء الرياضة أندريه هاوبتمان (سلوفينيا) وسيمون بيدرازيني (سويسرا) وفابريزيو جويدي (إيطاليا).

ويضم الفريق 8 دراجين هم تادي بوجاتشار (سلوفينيا)، وخوان أيوسو (أسبانيا)، وبافيل سيفاكوف (فرنسا)، ومارك سولير (أسبانيا)، ونيلز بوليت (ألمانيا)، وآدم ييتس (بريطانيا)، وجواو ألميدا (البرتغال)، وتيم ويلينز (بلجيكا)

وقال بوجاتشار: "إنها المرة الخامسة التي أشارك فيها في الطواف، وأنا متحمس للغاية لذلك لقد عملنا بجد طوال العام كفريق واحد للتحضير لهذه اللحظة، ونأمل أن نتمكن من منح المشاهدين 3 أسابيع مثيرة في سباق حماسي للغاية".