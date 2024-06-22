توقعات مولود برج "القوس" من السبت 22 حزيران إلى الجمعة 28 حزيران 2024

مهنياً: تتوافد الكواكب الى موقع المال المشترك تحصل على مال من قصة شراكة انتبه انت تحمل كارت رابح معقول ورقة ياناصيب انت بدك تخبرني بالتعليقات الف مبروك عليك الفترة الذهبية القادمة تكتمل فرحتك وترتاح من المعاكسات وترد الامور الى نصابها وتصلح وتشتغل على الامور الصعبة باختصار انطلاقة قوية الكواكب في فلكك يا جبل ما يهزك ريح انت الاقوى انت ملك من ملوك الابراج

عاطفياً: سيحيطك كوكب الزهرة من برج السرطان بالحب والانسجام لتعالج المسائل العائلية بلا خوف أو تردّد وتساهم في احلال السلام وتقريب وجهات النظر مع الاولاد والشريك للعازب فتعيش اسبوعا دافئا تحت تاثيرات كوكب الحب الذي يتحدث عن جديد في حياتك العاطفية والشخصية فقد تحسم شؤونك وتنطلق نحو افاق مختلفة او تطل على مرحلة جديدة اكثر نضوج اًكخطوبة او زواج