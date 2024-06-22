علامات تظهر على جسمك تكشف الإصابة بسرطان الكلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يحدث السرطان بسبب نمو غير طبيعي للخلايا في جسم المريض ما يسبب اختلال وظيفي حاد، وهو من الأمراض التي يمكن أن تصيب معظم أجزاء الجسد، مسببة أضرارا بالغة، لكن هل تعرف أعراض سرطان الكلى؟.

وبحسب موقع timesofindia، ليس لسرطان الكلى سبب محدد، ولكن هناك ممارسات تسمى "عوامل الخطر" المسؤولة عن التسبب في المرض، مثل التدخين، العلاج الإشعاعي للسمنة، علاج غسيل الكلى على المدى الطويل، وضغط الدم المرتفع، كما أنه إذا كان أحد أفراد الأسرة مريضًا بالكلى في الماضي، فقد يؤثر ذلك عليه ويسبب السرطان.

أعراض أقل شهرة لسرطان الكلى

سرطان الكلى هو نوع السرطان الذي قد يظهر أو لا يظهرأعراض في المراحل المبكرة ولكن لا يزال من الممكن تحديدها إذا تمت ملاحظتها بعناية.

دم في البول

مريض سرطان الكلى يعاني عادة من وجود كمية كبيرة من الدم في الجسم، ما يؤدي إلى تغير لون البول عند التبول، فيظهر باللون الوردي أو البني الداكن.

فقدان الشهية والوزن

قد يفقد مريض سرطان الكلى في كثير من الأحيان شهيتهم بسبب الألم أو ضيق التنفس، حيث يشعر بالتعب الشديد أو سئم من تناول الطعام.

ويلاحظ هذا في الغالب في المراحل الخطيرة من السرطان، بالتوازي مع الأعراض الشائعة الأخرى مثل الحمى وآلام الجسم وآلام المعدة والتعب.

كتلة في منطقة الكلى

إذا شعر الشخص بوجود كتلة في منطقة الكلى، فهذا من أعراض السرطان الخطيرة، ويجب زيارة الطبيب.

ومع ذلك، هناك أوقات تكون فيها هذه الكتل صغيرة جدًا بحيث لا يمكن ملاحظتها من قبل المرضى أو حتى الأطباء، ويمكن الاستعانة بالموجات فوق الصوتية لاكتشافها.

ألم شديد في الظهر

الأفراد الذين يشعرون بألم شديد في الظهر أو الجوانب بين الأضلاع والوركين قد يكونون مرضى سرطان الكلى.

حتى الألم في أسفل الظهر هو أيضًا أحد أعراض المرض، إذا استمر الشخص في الشعور بهذا الألم، فيجب عليه زيارة الطبيب وإجراء اختبارات السرطان لتجنب المضاعفات المستقبلية.

تشخيص سرطان الكلى

هناك أربع مراحل لسرطان الكلى يتم تشخيصها بعد اختبارات معينة مثل الموجات فوق الصوتية، والأشعة المقطعية، والخزعة، واختبارات البول.

بعد ذلك، يبدأ العلاج عادةً بإزالة السرطان عن طريق العلاجات الجراحية (استئصال الكلية) أو غير الجراحية (الاستئصال بالتبريد والاستئصال بالترددات الراديوية).

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