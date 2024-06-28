مدرس المحلة بعد اتهامه لطالبة بالكفر والمرض النفسي: "أعلن خطأي".. ووالدها يحرر محضراً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي:

لاقى مقطع صوتي لمدرس عربي يُسيء معاملة طالبة ويتهمها بالكفر والمرض النفسي، رواجًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار غضبًا عارمًا بين روادها.

حبيبة نجم طالبة بالصف الثالث الثانوي بمدينة المحلة الكبرى، نشرت منشورًا على فيسبوك تتحدث فيه عن تجربتها مع المعلمين بشكل عام خلال عامها الدراسي 2024 وكتبت "أنا بحب كل المدرسين اللي خدت معاهم السنادي فوق دماغي والله"، لكنها استثنت أحد المدرسين دون ذكر اسمه "بس دا تحديدًا مش مسامحاه بجد تخيلوا معايا حد يقول لحد أنت مريض عشان ماسك قلم.

الغريب أن المُدرس الذي لم تكشف هويته عبر حسابها أرسل إليها مقطع صوتي اتهمها فيها بالمرض النفسي والكفر، وسرعان ما نشرت الطالبة المقطع الذي جاء فيه: "إنتي مريضة نفسية يا بنتي، إنتو مش طبيعيين ودفعة زبالة.... انتي جاحدة وكافرة وكدابة وبإذن الله انتي كافرة، انتي متربتيش ومش فاكرك".

والد الطالبة جمال نجم المحامي حرّر محضر سب وقذف وتشهير وإرهاب برقم 3177 لسنة 2024، وبلاغ في الأمن الوطني للاتهام بالكفر ضد مدرس اللغة العربية محمد مزيكا بمدينة المحلة الكبري بالغربي.

وأعرب "نجم" عن استيائه من تصرف المدرس واستنكر إرسال رسائل تهديد وإرهاب واتهام بالكفر والمرض النفسي، قائلاً "لو المدرس شايف بنتي غلطت مع إن دا محصلش.. ليه متواصلش معايا وأنا اتصرف معاها؟ ليه يبعت لبنتي تسجيل صوتي يتعب نفسية أي حد ويأذيها وهي في فترة صعبة وامتحانات ويبعت لها الساعة 12 بعد منتصف الليل على تيليجرام".

وأضاف "نجم": "الناس بتسألني في التعليقات ليه بنتك كملت معاه رغم اعتراضها على إسلوبه؟.. بنتي مكنتش عنده من أول السنة، وذلك بشهادة المدرس نفسه في التسجيل الصوتي وتأكيد المدرس أنه "ميعرفهاش" وأنها ذهبت في المراجعة النهائية فقط ولمدة لا تتجاوز الشهرين، ودفعت 750 جنيه مقدم حجز وتم قبولها بعد اجتيازها امتحان تحديد مستوى".

واستكمل "كنت ممكن أرد بتسجيلات صوتية وأرد الصاع صاعين واتخذ اجراءات عنيفة تجاهه، وذلك بسبب قهرتي على ابنتي ونفسيتها، لكنني لجأت للقانون لحفظ وصون كرامتها وكرامة أي طالب يتعرض لنفس هذا النوع من الإهانة".

محمد مزيكا مدرس اللغة العربية وصاحب التسجيل الصوتي للطالبة، اعترف بخطأه في تصريح خاص لمصراوي، لكنه يرى أن الطرفين مخطئين (هو والفتاة)، غير إن خطأه مضاعف، قائلا: "غضبت لمجرد قرأت المنشور صدفة، ووجدت اتهامها لي بالمرض النفسي والدعاء على أولادي، وبعد مراجعة الموقف أعلن خطأي وذلك بحكم السن وحكم أنها في امتحانات، كما أنني كان عليٌ التواصل مع والدها".

وأضاف: "لم اقصد اتهامها بالمرض النفسي، لكنها كلمة عابرة وزلة لسان لم أعنيها، وكنت اقصد أن تترك القلم وتعيرني انتباها وذلك خوفاً مني على مصلحتها".

وعن التعليقات السلبية التي تتهم أستاذ "مزيكا" بالعنف في الحصص، نفى ذلك وأنه يعامل الطلبة بكل احترام وود، وأضاف أن هناك تعليقات إيجابية تحكي مواقف حسنة بينه وبين طلابه".