مشروب مفعوله سحري يقي من حصوات الكلى.. تناوله فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

ماء جوز الهند مشروبا غنيا بالعناصر الغذائية الأساسية، مثل: البوتاسيوم، والمغنيسيوم، وفيتامينات ب، ومضادات الأكسدة، ولكن هل يمكن أن يساعد على الوقاية من حصوات الكلى؟

وفقا لموقعي "webmd"، و "ndtv"، إليك دور ماء جوز الهند في الوقاية من حصوات الكلى.

كيف يساعد ماء جوز الهند في علاج حصوات الكلى؟

غني بالكهارل

ماء جوز الهند كنزا من العناصر الحيوية لصحة الكلى، وذلك لاحتوائه على كميات وفيرة من الكهارل، أبرزها البوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم، وفقا لموقعي "webmd"، و "ndtv".

تلعب هذه الكهارل دورا مهما في تنظيم توازن السوائل في الجسم، وهو أمر ضروري لضمان عمل الكلى بكفاءة.

نسبة عالية من مضادات الأكسدة

المحتوى العالي من مضادات الأكسدة في ماء جوز الهند يساعد على منع ارتباط البروتين داخل الجسم، ما يُدعم صحة الكلى، ويمنع حصوات الكلى.

يعمل كمدر طبيعي للبول

يعمل هذا المشروب كمدر البول على زيادة كمية البول المُفرزة، ما يساعد على التخلص من السموم والفضلات من الجسم بشكل أكثر كفاءة، منع تشكيل حصوات الكلى.

خفض مستوى الكرياتينين في الدم

يؤدي فيتامين سي الموجود في جوز الهند دورا مهما في خفض مستوى الكرياتينين في الدم، وذلك من خلال تقليل ضغط الأكسدة على الكلى وتحسين وظائفها، وبالتالي منع تكون حصوات الكلى.

فوائد أخرى لماء جوز الهند

تقوية العضلات والأعصاب.

تحسين صحة العظام.

خفض مستويات السكر في الدم وضغط الدم.

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحسين صحة الجهاز الهضمي.

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