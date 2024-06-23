موجود في كل مطبخ.. نوع توابل يقوي القلب ويمنع السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الكاري من التوابل الشهيرة التي تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية، ما يسهم في الوقاية من بعض الأمراض الصحية.

وكشف موقع "webmd" فوائد تناول الكركم.

السيطرة على نسبة السكر في الدم

قد يسهم الكاري في الحفاظ على مستويات السكر في الدم، وذلك بفضل احتوائه على مركب الكركمين.

الوقاية من السرطان

الكاري لديه القدرة على مكافحة الخلايا السرطانية، مثل: سرطان الثدي والمبيض والبروستاتا والرئة والقولون والمثانة.

دعم صحة الجهاز الهضمي

يسهم الكركم في تقوية الميكروبيوم في الجهاز الهضمي أو البكتيريا الصحية التي تساعد على هضم الطعام بكفاءة أكبر وتهدئة اضطرابات المعدة ومنع الغثيان والقيء لدى النساء الحوامل.

تحسين صحة القلب

ضغط الدم عامل مهم في صحة القلب، كما أن من يعانون من ارتفاع ضغط الدم هم أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، ولكن الذين يتناولون الكاري هم أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم .

وأيضا إضافته إلى الوجبة يحسن الدورة الدموية ويخفض نسبة الكوليسترول.

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