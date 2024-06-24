5 عادات يومية تسبب رائحة العرق الكريهة.. توقف عنها فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

التعرق هو ظاهرة طبيعية تحدث لجسم الإنسان، ولكن قد تزيد بعض العادات التي نمارسها يوميا من انبعاث رائحة الجسم الكريهة، بحسب ما ذكر موقع "هيلث لاين" الطبي.

الضغوطات:

الشعور بالتوتر قد يسبب الوخز في العمود الفقري وينتج عن ذلك العرق على الجبهة.

كما يؤدي التوتر إلى زيادة الأدرينالين وتسارع ضربات القلب وتوتر العضلات وتنشيط الغدد العرقية.

ويميل العرق الناتج عن الغدد المفرزة إلى أن يكون أكثر سمكا ويحتوي على البروتين والدهون، كما إن العناصر الغذائية الممزوجة بالبكتيريا التي تعيش على الجلد تؤدي إلى انبعاث العرق.

الإفراط في الاستحمام:

يؤدي الاستحمام المفرط إلى خلل في درجة حموضة البشرة، ما ينشط الغدد العرقية بسهولة أكبر.

لذا يجب التأكد أيضا من تجفيف البشرة تماما بعد الاستحمام، لأن الجلد الرطب يعزز نمو البكتيريا والفطريات.

الهضم:

يعتقد أحيانا أن بعض الأطعمة تزيد من التعرق، ويجب أن يعمل الجسم بنشاط لهضم الطعام حيث أنها تسبب ارتفاع في درجة حرارة الجسم، وبالتالي التعرق المفرط.

الأطعمة الحارة:

الطعام الحار يسبب رائحة الجسم الكريهة وانتفاخ الأنف، وذلك بفضل احتوائه على الكابسيسين الذي يسهم في تنشيط المستقبلات داخل الجلد وخداع الجهاز العصبي وتنشيط الغدد العرقية.

الإفراط في تناول القهوة:

ارتفاع مستويات الكافيين في الجسم هذا يجعل قلبك ينبض ويحفز الجهاز العصبي بشدة، وينتج عن ذلك إرسال إشارات للجسم لإفراز العرق المفرط.

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