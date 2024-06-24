هذا ما يحدث للكبد عند شرب الشاي يوميا.. لن تتخيل تأثيره على صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الشاي من المشروبات الشائعة التي يحرص الكثيرون على تناوله يوميا لقيمته الغذائية العالية وتأثيرها على صحة الجسم، ولكن يتساءل البعض هل له تأثير على صحة الكبد عند استهلاكه

ووفقا لموقع"webmd"، إليك ما يحدث لصحة الكبد عند شرب الشاي يوميا.

تقليل الالتهاب

مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي، مثل الكاتيكين، تساعد على تقليل الالتهاب في الكبد.

تحسين وظائف الكبد

شرب الشاي يُسهم في تحسين وظائف الكبد لدى الأشخاص المصابين بأمراض الكبد الدهني.

حماية الكبد من التلف

يساعد تناول هذا المشروب أيضا على حماية الكبد من التلف الناتج عن السموم والجذور الحرة.

فوائد أخرى للشاي:

ترطيب الجسم.

تقوية جهاز المناعة.

انخفاض خطر الإصابة بالسرطان.

تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب.

خفض مستويات الكوليسترول الضار.

تقليل خطر ارتفاع السكر في الدم.

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