أحد عجائب الطبيعة.. لن تتخيل شكل جبل"حافة السكاكين" في الصين (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - جاوكي لينج هو أحد عجائب الطبيعة في مقاطعة هونان الصينية، وهو جبل من الصخور الناعمة تمامًا مع سلسلة من التلال الضيقة للغاية التي يحب الناس اجتيازها على الرغم من الخطر الواضح.

تشتهر حديقة دانشيا في الصين بأشكالها الأرضية الفريدة، وخاصة "جبل قوس قزح" متعدد الألوان، ولكنها موطن لتكوينات طبيعية أخرى أقل شهرة ولكنها لا تقل إثارة للاهتمام.

جاوكي لينج أحد هذه العجائب الطبيعية، كانت هذه الأعجوبة الطبيعية في الأصل مستجمعًا للمياه، وقد شكلت تلالها شديدة الانحدار بفعل المياه التي غمرتها ثم تم تنعيمها بفعل الأمطار والرياح.

اليوم، غالبًا ما تُقارن التلال الحادة بحافة سكين عملاقة أو بالعمود الفقري لتنين نائم بأضلاعه الممتدة إلى الخارج، بحسب odditycentral.

يوفر جاوكي لينج مناظر خلابة لمتنزه Danxia Park، ولكن بعض أجزاء سلسلة التلال تعتبر خطرة على اجتيازها لأنه لا يوجد سياج لمنع المتهورين من الانزلاق على الجوانب الناعمة للجبل، ومع ذلك، يختار الكثيرون المجازفة إذ يعتقد البعض أنها تجلب الحظ السعيد.

تخيل أنك تسير على هذا الطريق الضيق، على ارتفاع مئات الأمتار فوق سطح الأرض، دون أن يكون هناك ما يمنعك من الانزلاق، ثم يبدأ المطر بالهطول، تحدث عن سيناريو كابوس حقيقي، أليس كذلك؟ من الآمن أن نقول أنه يؤتي ثماره لجلب بعض أحذية التسلق الجيدة.

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