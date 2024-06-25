طريقة تفريز عجينة البيتزا.. «خزنيها لطعم لا يقاوم»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البيتزا وجبة إيطالية من العجين المخبوز، والمزيد من الخضراوات واللحوم والصوصات اللذيذة، ويعشقها الكبار والأطفال، وهي من الوصفات التي يمكن أن تصنعها ربات المنازل، عبر إعداد العجينة مسبقًا وتخزينها حتى لا تأخذ وقتًا طويلًا عند طهيها، ليسهل عليكِ استخدامها في الوقت الذي ترغبين فيه، وهو ما نقدمه من خلال «هُن»، بإتباع طريقة تفريزعجينة البيتزا بسهولة وفي خطوات.

طريقة تفريز عجينة البيتزا

على خُطى الشيف غادة التلي، في برنامجها «زعفران وفانيلا» المُذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، تتمثل طريقة عمل عجينة البيتزا لتفريزها، في التالي:

كوبان دقيق.

ملعقة خميرة فورية.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة زيت زيتون.

كوب ماء دافئ.

طريقة تخزين عجينة البيتزا

في وعاء كبير اخلطي الدقيق مع الخميرة.

ضيفي رشة الملح وزيت الزيتون إلى الدقيق.

ضيفي الماء الدافئ تدريجيًا واخلطي ببطء العجينة.

اعجنيها على سطح مرشوش بالطحين لمدة 5-10 دقائق.

رشي قليلًا من الطحين في وعاء نظيف.

ضعي عجينة البيتزا وغطيها واتركيها لترتاح لمدة ساعة تقريبًا.

قسميها إلى قطعتين.

ادهني كل كرة بقليل من زيت الزيتون.

ضعي كل كرة في أكياس منفصلة.

فرغيها جيدًا من الهواء.

رتبيها في الفريزر.

افردي كل كرة إلى دائرة إذا أردتِ.

غلفيها في كيس.

احتفظي بها في الفريزر مفرودة.

طريقة أخرى لحفظ عجينة البيتزا

طريقة لحفظ عجينة البيتزا: