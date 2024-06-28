مكون سحري للعناية بصحة شعرك وجعله كالحرير.. إليك خطوات تطبيقه

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

الحصول على شعر ناعم وسهل التصفيف لا يتطلب دائمًا ساعات من الجهد، فباستخدام المنتجات المناسبة وبعض النصائح السريعة، يمكنك تغيير شعرك في بضع دقائق فقط، وهو ما سنوضحه حلال السطور التالية.

فوفقًا للموقع الهندي «boldsky»، يعد زيت الأرجان أحد أفضل هدايا الطبيعة للشعر، فهو من أقنعة الشعر المصممة خصيصًا لمشاكل الشعر المحددة، فقناع الشعر هو علاج مكثف يمكنه تغذية شعرك وإصلاحه بعمق سواء كنت تعاني من التجعد أو الجفاف أو كليهما.

كيفية الحصول على شعر حريري وخال من التجعد

باستخدام قناع شعر فعال، خاصة في تلك الأيام عالية الرطوبة، نرصد لك كيفية الحصول على شعر حريري وخال من التجعد.

طريقة تطبيق القناع

- نظفي شعرك باستخدام الشامبو.

- قومي بترطيب شعرك ثم استخدمي بلسم به زيت الأرجان واللافندر.

- ضعي قناع الشعر،من خلال كمية صغيرة من قناع الشعر بزيت الأركان واللافندر المعروف بخصائصه المرطبة، والرائحة المهدئة.

- انتظري لمدة دقيقتين، اتركي القناع على شعرك لمدة دقيقتين على الأقل.

- هذا الوقت القصير كافٍ ليبدأ زيت الأرجان في مفعول سحره، حيث يرطب شعرك وينعم الشعر المجعد.

- اشطفي شعرك جيدًا بالماء الفاتر.

- تأكدي من إزالة جميع آثار قناع الشعر لمنع أي بقايا من إثقال شعرك.

- صففي شعرك كالمعتاد بمجرد شطف القناع.

- جففي شعرك بالمنشفة بلطف وصففيه كالمعتاد، ستلاحظين أن شعرك يبدو أكثر نعومة وسهولة في التصفيف ويتمتع بلمعان صحي.

- قم برش 3-4 مضخات من رذاذ زيت الأرجان المرطب على الشعر لتصفيف شعرك.

نصائح إضافية للحفاظ على شعر ناعم

1. استخدمي منشفة من الألياف الدقيقة:

بعد شطف قناع الشعر، استخدمي منشفة من الألياف الدقيقة لتجفيف شعرك بلطف، وهذا يساعد على تقليل التجعد والكسر.

2. استخدمي مصل الشعر الواقي من الحرارة:

حاولي الابتعاد عن أدوات التصفيف الحرارية مثل مكواة الشعر المسطحة وعصا التجعيد.

إذا كان لا بد من استخدامها، ضعي مصلًا واقيًا من الحرارة مسبقًا.

يمكن لمصل الشعر بزيت الأرجان أن يكون في الإنقاذ هنا، فهو لا يوفر حماية من الحرارة فحسب، بل يضيف أيضًا لمعانًا رائعًا للشعر.

3. التشذيب المنتظم:

قومي بقص شعرك بانتظام للتخلص من الأطراف المتقصفة والحفاظ على صحة الشعر بشكل عام.