عرض عليها زوجها 2.5 مليار روبل مقابل الطلاق.. من هي المغنية الروسية ألسو؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في واقعة مثيرة للدهشة، أقدم رجل أعمال روسي على عرض مبالغ مالية ضخمة، حتى تقبل زوجته الانفصال عنه، رغبة منه في عدم تعريضها إلى إجراءات طلاق صعبة، ونستعرض معلومات عن الزوجة التي تبين أنها المغنية الروسية الشهيرة «ألسو».

عرض طلاق بـ2.5 مليار روبل

ما يقرب من 2.5 مليار روبل، كانت قيمة الأصول والممتلكات العقارية، التي عرضها الملياردير الروسي يان أبراموف مقابل الطلاق من زوجته المغنية الروسية ألسو، ووفق ما ذكره موقع «Starhit»، فإنه عرض هذا المبلغ الضخم من أجل عدم توريط زوجته في إجراءات طلاق صعبة، إذ عرض عليها وأطفالها أصولًا وممتلكات تزيد قيمتها عن 2.5 مليار روبل.

عرض «يان» على زوجته مقابل الطلاق منه، فيلا في قبرص تقدر قيمتها بـ450 مليون روبل، و250 مليون روبل وفقًا لجدول السداد المتفق عليه، ومنحها مجموعة من المجوهرات بقيمة نصف مليار روبل، كما أنه اقترح تسليم شقة بنتهاوس فاخرة بقيمة 771 مليون روبل لأطفالهما، وعدم رفع القضية إلى المحكمة ومحاولة حل الوضع بشكل ودي، مؤكدا: «إذا رغبت ألسو فيمكن تضمين جميع مقترحاتي المذكورة في عقد الزواج».

من هي المغية الروسية؟

جاءت المعلومات عن المغنية الشهيرة ألسو، وفق حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وموقع «Starhit»، كالتالي.

- تدعى ألسو راليفوفنا سافينا.

- تحمل الجنسية الروسية.

- تقيم في موسكو.

- ولدت عام 1983.

- تبغ من العمر 41 عامًا.

- مغنية شهيرة.

- تقدمت بطلب للطلاق في مايو 2024.