الامارات | رحلة عراقية إلى النجاح.. من بوابة مغسلة ملابس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عملت العراقية سجى مهدي عبدالرسول في مغسلة ملابس حتى تعيل طفليها، بعدما قُتل زوجها.

وقالت سجى، التي تدير الآن مشروعها التجاري المستقل، إنه كان عليها أن تتعلم مهارات جديدة من الصفر، لكنها سرعان ما أصبحت قادرة على فهم خصوصيات وعموميات كيفية إدارة متجر لغسل الملابس في البصرة. وأضافت سجى «بعد وفاة زوجي، قررت أن أكون الأم والأب وأساعد أولادي، لذا عملت في مغسلة كانت تحت الإنشاء، وبدأت أبدع في عملي، وتعلمت الغسل والكي»، مشيرة إلى أنها بعد فترة رأت أنها تستطيع فتح مشروع خاص بها، واستدانت مبلغاً وافتتحت المشروع الخاص بها.

ومع مرور الوقت ونجاح المغسلة التي تديرها وتمتع طفليها بصحة جيدة، تشعر سجى بالامتنان للدعم الذي يقدمه المجتمع، وتتمنى أن تحذو المزيد من النساء حذوها نحو مجتمع أكثر حِرفية، حيث يمكن للرجال والنساء الاستثمار على حد سواء.