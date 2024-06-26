طائرة هليكوبتر زينت عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن نور ستارز (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - احتفلت المؤثرة العراقية نور ستارز بخطبتها من كريم الشريف منذ أيام قليلة، لكن ما حدث في عيد ميلادها كان بمثابة مفاجأة مذهلة.

وقبل أسبوع، كشفت نور ستارز عبر صفحتها على "إنستجرام" عن خطبتها من كريم الشريف، الذي خطف الأنظار بسبب هديته في عيد ميلاد خطيبته.

كريم الشريف فاجأ نور ستارز بطائرة هليكوبتر في عيد ميلادها الذي احتفلت به منذ أيام قليلة.

وعبر حسابها على "سناب شات"، وثقت المؤثرة العراقية نور ستارز لحظة وصول الطائرة الهليكوبتر، والاستعداد للسفر مع خطيبها إلى أرمينيا، كهدية في عيد ميلادها.

وكشفت أنها لم تكن تعرف إلى أين ستسافر بالطائرة مع خطيبها قبل أن تكتشف أن الرحلة متجهة إلى أرمينيا.

لكن من هي نور ستارز؟

اسمها نور نعيم ولقبها نور ستارز

ولدت في 21 يونيو 1997

احتفلت بعيد ميلادها السابع والعشرين منذ 4 أيام.

تعمل كمؤثرة عراقية ويوتيوبر

تعيش حاليا في دبي

وصل عدد المشتركين بقناة اليوتيوب الخاصة بها لأكثر من 20 مليون مشترك

يتابعها على إنستجرام 15 مليون شخص

أعلنت خطبتها من كريم الشريف منذ أيام، بعد حيلة قامت بها هي تمثلت في خدعة جمهورها باختراق حسابها.

من هو كريم الشريف خطيب نور ستارز؟

عراقي يعيش في الإمارات.

ينتمي إلى عائلة مرموقة.

يتابعه على موقع إنستجرام 412 ألف شخص.

يعمل في مجال الأمن السيبراني " هاكر قانوني"، بحسب ما أعلنت نور ستارز عبر صفحتها الشخصية.

يفضل الابتعاد عن الأضواء.

ظهر في مقطع فيديو مع نور ستارز في يناير 2022، وقدمته إلى الجمهور على أنه من المقربين.

أعلن خطوبته من نور ستارز بعد حيلة قامت بها هي تمثلت في خدعة جمهورها باختراق حسابها.

طلب الزواج من نور ستارز من أمام برج خليفة، وقدم لها خاتما من الألماس.

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