الامارات | متعة استكشاف المستقبل.. في متحفه بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم متحف المستقبل، للعام الثالث على التوالي، مخيم «أبطال المستقبل» الصيفي، خلال الفترة من 15 يوليو إلى الأول من أغسطس المقبلين، لإتاحة الفرصة أمام الأطفال المشاركين لاستكشاف عالم المستقبل، والاستمتاع بالعديد من الأنشطة التعليمية والترفيهية.

وتتضمن فعاليات المخيم الصيفي المخصص للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين ستة و13 عاماً، مجموعة متنوعة من ورش العمل العملية والتجارب التفاعلية التي تهدف إلى تعزيز روح الإبداع والابتكار والتفكير النقدي لدى الأطفال، إضافة إلى العديد من الأنشطة والجولات وورش العمل التفاعلية المتنوعة حسب الفئة العمرية.

ويتميز برنامج الأطفال (ست إلى تسع سنوات) بفعاليات مصممة لتعزيز الفضول والإبداع، مع أنشطة متنوعة تشمل صناعة كبسولات الاستدامة، وجولات تعليمية بالمتحف، بالإضافة إلى عدد من تجارب الواقع الافتراضي.

أما البرنامج المخصص للأطفال (10 إلى 13 سنة)، فيشمل ورش عمل تفاعلية تعزز من التفكير النقدي ومهارات حل المشكلات، بالإضافة إلى تجارب متقدمة مثل صناعة الورق وتحديات الطائرات بدون طيار، وجلسات تفاعلية بموضوعات الفضاء والتكنولوجيا.

. 15 يوليو تنطلق فعاليات المخيم التي تستمر حتى الأول من أغسطس.