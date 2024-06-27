ماسك الطحينة لتنظيف البشرة والقضاء على الحبوب.. مش هتحتاجي لمستحضرات تجميل

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

ماسك الطحينة من أفضل الماسكات التي يمكن وضعها على الوجه، لإزالة البثور والحبوب، والحصول على إشراقة للبشرة، لذا يجب الالتزام بالكميات المحددة، لأنها تؤدي إلى نتيجة سريعة وفعالة، دون الحاجة إلى شراء مستحضرات التجميل باهظة الثمن.

أوضح موقع «style» أن ماسك الطحينة، جيد لتنظيف البشرة، والتخلص من أي بثور أو حبوب، مستعرضا مكوناته وطريقة إعداده.

مكونات ماسك الطحينة للبشرة

ملعقة من الطحينة الخام، أي ليس عليها أي إضافات.

ملعقة كبيرة ماء ورد ويمكن الاستغناء عنها، إلا أنها تعطي نتيجة فعالة.

زيت اللوز الحلو، ولا يفضل استخدام زيت اللوز المر.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة نشا.

كمية صغيرة من الحليب كامل الدسم.

طريقة إعداد ماسك الطحينة بالخطوات

- في طبق يخلط ملعقة من الطحينة الخام، وملعقة كبيرة ماء ورد ويتم الخلط جيدًا.

- ثم يضاف كمية بسيطة جدًا، من زيت اللوز الحلو، وعصير نصف ليمونة، ولا يفضل إضافة كمية كبيرة من الليمون، حتى لا يؤثر على البشرة بنتيجة عكسية، وملعقة صغيرة من النشا، وتخلط المكونات حتى تصبح بقوام واحد.

- ثم يضاف الحليب بالتدريج، للحصول على قوام مثالي، أي قابل للفرد على الوجه، ثم يترك مدة 10 دقائق، ويشطف بالمياه الباردة أو الدافئة.