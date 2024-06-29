6 مشروبات في الصيف لا تزيد الوزن.. « تساعد على الترطيب والشعور بالانتعاش»

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، يقبل كثيرون على تناول العصائر الطبيعية الباردة كأحد أهم وسائل مواجهة الطقس الحار، إذ يلجأ البعض لتناول المشروبات الغازية، إلا أنّ أطباء التغذية ينصحون دومًا بالابتعاد عنها واستبدالها بالمشروبات الطبيعية باردة، لكن يبقى الخوف من السعرات الحرارية وزيادة الوزن.

عصائر باردة لا تزيد الوزن

وقدم الدكتور محمد العربي استشاري التغذية العلاجية لـ«هُن»، مجموعة من العصائر الباردة قليلة السعرات الحرارية، على النحو التالي:

- الليمون

يحتوي الليمون على جرام واحد من السكر، كما أنه من المشروبات الأكثر شهرة في الصيف.

- الليمون بالنعناع

يساعد الجسم على فقدان الوزن، كما يحتوي على نسبة عالية من الماء التي تمنع الجفاف.

- التوت

خالٍ من السعرات الحرارية، لكن ممنوع تناول أكثر من كوب ويمكن إضافة فراولة عليه للتحلية.

- البطيخ

البطيخ لا يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية، وهو من أفضل مشروبات الصيف، ويمكن استخدام البطيخ في العصائر أو حتى إضافته إلى الماء المثلج

- الكيوي

على الرغم من أن الكيوي لا يحرق الدهون مباشرة، إلا أنه يعتبر عنصرا مثاليا كمشروب للصيف، وبالأخص لإنقاص الوزن، فهو فاكهة منخفضة في السعرات الحرارية، ويحتوي على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة وفيتامين سي.

- جريب فروت

الجريب فروت غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والألياف والليكوبين، كما أنّ الجريب فروت يزيل سموم الجسم، ويساعد في فقدان الوزن، ويحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان في الماء، ويساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول وتجنب الإفراط في تناول الطعام