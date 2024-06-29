«لو طالع مصيف».. أكلات سريعة التحضير بأقل وقت ومجهود

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

خلال قضاء فترة المصيف تواجه العديد من الأمهات عقبة في إعداد الطعام، لأنها تذهب للاستجمام وقضاء وقت ممتع، وليس لأداء المهام المنزلية، لكن إعداد الطعام مهمة لا مفر منها، لذا خلال التقرير التالي يقدم «هن» أكلات سريعة التحضير بأقل وقت ومجهود، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على قد الإيد»، المعروض على قناة cbc sofra.

المقادير لطريقة عمل شاورما اللحمة

نصف كيلو شاروما لحم.

كوب زبادي.

كوب ماء بصل.

ملعقة صغيرة بصل باودر.

ملعقة صغيرة ثوم باودر.

نصف ملعقة صغيرة 7 بهارات.

ملح.

فلفل.

2 ملعقة كبيرة خل.

2 ملعقة كبيرة طحينة.

2 حبة طماطم مكعبات.

2 كوب بقدونس مفروم.

نصف كوب نعناع طازج مفروم.

2 كوب بصل شرائح رفيع.

- الخطوة الأولى في طبق ضعي شاروما لحم، وامزيجها بباقي المكونات وتمتزج المكونات مع بعضها، وتترك من نصف ساعة إلى ساعة لتتبل جيدًا.

- ضعي طاسة على النار، وضيفي شاوما لحم وتقلب جيدا، حضري الخضار في طبق وهو 2 حبة طماطم مكعبات، و2 كوب، و2 كوب بقدونس مفروم، و2 ملعقة كبيرة خل، و2 ملعقة كبيرة طحينة، ورشة ملح وفلفل أسود، ويقلب الخليط جيدًا، ثم تضاف إلى الشاورما، وتترك حتى تمام الطهى، وضعي في الخبز وتقدم.

طريقة سهلة للسجق

عبوة سجق.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 بصلة متوسطة الحجم مقطعة شرائح.

1 فص ثوم، مهروس.

1 فلفل أخضر حار شرائح.

نصف كوب طماطم مقطعة مكعبات.

1/2 كوب مرق دجاج.

1 ملعقة صغيرة ملح.

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1/4 ملعقة صغيرة زعتر مجفف.

1/4 كوب بقدونس مفروم.

- سخني زيت الزيتون في مقلاة كبيرة على نار متوسطة، ضيفي البصل وقليبه حتى يصبح ذهبيًا، والثوم والفلفل الأخضر الحار إذا كنت ترغب في استخدامه وتقليبه لمدة دقيقة أخرى، وإضافة الطماطم المقطعة، ومرق الدجاج، والملح، والفلفل الأسود، والزعتر المجفف إلى المقلاة.

- قلبي المكونات جيدًا واتركيها على نار هادئة لمدة 10 دقائق، أو حتى تصبح الصلصة كثيفة ثم إضافة السجق إلى المقلاة وتقليبه مع الصلصة حتى يسخن، تقديم السجق مع الأرز أو المعكرونة أو الخبز وتزيينه بالبقدونس المفروم.

شيش طاووق

2 كيلو من صدور الدجاج.

مقطعة إلى مكعبات متوسطة الحجم.

1/2 كوب من الزبادي.

1/2 كوب عصير ليمون.

1/2 كوب زيت زيتون.

5 فصوص ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

ملعقة صغيرة بابريكا.

1/2 ملعقة صغيرة قرفة.

1/2 ملعقة صغيرة زعتر.

1/2 ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة.

ملعقة صغيرة ملحنصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

- ضعي في وعاء كبير مكونات التتبيلة وجميع التوابل والملح والفلفل، اضربي المزيج مع مكعبات الدجاج «مكعبات الشيش طاووق»، في نفس الوعاء غطي الدجاج بالتتبيلة، واتركيها تنقع في الثلاجة لمدة أربعة ساعات على الأقل.

- ضعي الدجاج في الأسياخ مباشرة قبل طهيه، يمكنك إضافة قطع من البصل الأبيض أو أي نوع من الخضروات، ضعيها في الطاسة على نار متوسطة لمدة عشر دقائق لكل جانب.