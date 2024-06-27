احذر تناول هذا النوع من الجبن.. يضر بصحة قلبك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الجبن من الأطعمة اللذيذة والمغذية، لكن توجد بعض أنواع الجبن قد تُشكل خطرا على صحة قلبك، ووفقا لموقع "Eat This "، فإن الجبن الكريمي أسوأ نوع جبن لصحة القلب، لاحتوائه على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول، مع قلة العناصر الغذائية المفيدة.

خطر الدهون المشبعة

تُشكل الدهون المشبعة 87% من سعرات الجبن الكريمي، ما يجعله مصدرا رئيسيا لهذه الدهون الضارة.

ويزداد الخطر على مرضى القلب، حيث يُنصح بتناول كمية لا تزيد عن 300 ملليجرام من الكوليسترول يومياً، بينما توفر ملعقتين كبيرتين من الجبن الكريمي 29 ملليجرامًا من الكوليسترول.

قلة العناصر الغذائية

الجبن الكريمي قليل العناصر الغذائية المفيدة، ما يجعله غير مناسب للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو يتبعون نظامًا غذائيا صحيا.

نصائح لاختيار الجبن الصحي

ينصح بتناول هذا النوع من الجبن باعتدال، وتجنب الإفراط فيه.

اختر بدائل صحية من أنواع الجبن ذات المحتوى المنخفض من الدهون المشبعة والكوليسترول، مثل الجبن القريش.

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