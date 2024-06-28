تحليل شامل يشكك في فائدة الفيتامينات المتعددة في الوقاية من الوفاة المبكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - أثار تحليل ضخم شمل بيانات ما يقرب من 400 ألف شخص سليم، تمت متابعتهم لأكثر من 20 عامًا، تساؤلات حول جدوى تناول الفيتامينات المتعددة للوقاية من الوفاة المبكرة، بحسب ما ورد في صحيفة"مديكال إكسبريس".

لم يجد التحليل أي ارتباط بين الاستخدام المنتظم للفيتامينات المتعددة وانخفاض خطر الوفاة لأي سبب كان.

لم تظهر أي فروق ذات دلالة إحصائية في معدلات الوفيات بسبب السرطان، أو أمراض القلب، أو أمراض الأوعية الدموية الدماغية بين من تناولوا الفيتامينات المتعددة ومن لم يتناولوها.

أهمية الدراسة

تُعد هذه الدراسة، التي أجراها معهد السرطان الوطني في الولايات المتحدة، واحدة من أكبر الدراسات من نوعها التي تبحث في العلاقة بين الفيتامينات المتعددة والوفيات.

تميزت الدراسة بحجم العينة الضخم وفترة المتابعة الطويلة، مما يوفر أدلة قوية حول عدم وجود فائدة وقائية للفيتامينات المتعددة في الوقاية من الوفاة المبكرة لدى الأشخاص الأصحاء.

على الرغم من نتائج هذه الدراسة، يرى الباحثون ضرورة إجراء المزيد من الدراسات لتقييم استخدام الفيتامينات المتعددة في فئات سكانية محددة، مثل:

الأشخاص الذين يعانون من نقص غذائي مؤكد.

كبار السن، حيث قد تختلف احتياجاتهم الغذائية.

تُشير الدراسات السابقة حول استخدام الفيتامينات المتعددة والوفيات إلى نتائج مختلطة، غالباً ما كانت محدودة بفترات متابعة قصيرة.

تُقدم هذه الدراسة الشاملة أدلة قوية تُشكك في الفوائد المُفترضة للفيتامينات المتعددة في الوقاية من الوفاة المبكرة لدى الأشخاص الأصحاء.

لا ينصح بالتوقف عن تناول الفيتامينات المتعددة دون استشارة الطبيب، خاصةً إذا كنت تتناولها لعلاج حالة طبية محددة.

يُنصح بالحصول على العناصر الغذائية الأساسية من خلال نظام غذائي صحي ومتوازن، واستشارة الطبيب لتحديد ما إذا كنت بحاجة إلى مكملات غذائية.

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